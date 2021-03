Martin Brundle: «Red Bull Racing wird stark sein»

GP-Veteran und Sky Sports F1-Experte Martin Brundle wagt eine Prognose für die Saison 2021 und erklärt, warum er davon ausgeht, dass das Formel-1-Feld leistungsmässig zusammenrücken wird.

Die Formel-1-Stars dürfen heute zum ersten und einzigen Vorsaison-Test auf dem Bahrain International Circuit ausrücken, auf dem auch das erste Kräftemessen der Saison 2021 ausgetragen wird. Und obwohl sich das technische Reglement im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert hat, erwarten einige Experten eine noch härter umkämpfte WM.

Zu dieser Gruppe gehört auch der ehemalige Formel-1-Pilot Martin Brundle. Der heutige GP-Experte der britischen Sky erklärt in seiner Saisonvorschau: «Ich denke, dass wir eine härtere Saison erwarten. Das Reglement schränkt auch die Top-Teams ein, was die Menge an Geld angeht, die sie ausgeben können, die Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen und die Zeit, die sie im Windkanal verbringen können.»

«Ferrari hat beispielsweise 12,5 Prozent mehr Zeit im Windkanal als Mercedes, weil sie letztes Jahr nur Sechster in der Weltmeisterschaft wurden», erklärt der 61-Jährige, der zum Schluss kommt: «Das Feld wird also in den nächsten ein oder zwei Jahren zusammenrücken und das beginnt schon in dieser Saison. Klar, es handelt sich um eine Art Übergangsjahr, weil die Einführung der neuen Autogeneration auf 2022 verschoben wurde. Aber auch angesichts der neuen Pirelli-Reifen, die schwerer und langsamer sind, darf man hoffen, dass es ein neues Kräfteverhältnis geben wird.»

Brundle verweist dabei auf Mercedes-Hauptkonkurrent Red Bull Racing und erklärt: «Ich denke, dass Red Bull Racing sehr stark sein wird angesichts der Performance, die sie in Abu Dhabi abgeliefert haben, und der Art und Weise, wie sie das Auto über den Winter entwickelt haben. Sollten sie von Anfang an ihr Potenzial abrufen können – was bisher nicht oft passiert ist – denke ich, dass sie unglaublich schnell sein werden.»