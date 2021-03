Bahrain: So testen Vettel, Schumacher, Hamilton & Co.

​Vom 12. bis 14. März finden auf dem Bahrain International Circuit die Formel-1-Wintertests statt. Das Programm ist mit nur drei Tagen so knapp bemessen wie nie zuvor. Wir sagen, wer wann zum Einsatz kommt.

Als klar wurde, dass die Wintertests 2021 aus lediglich drei Tagen bestehen würden, spottete Ferrari-Pilot Carlos Sainz: «Da reicht ja nicht mal, um die Belegung des Lenkrads zu lernen.» Noch vor wenigen Jahren hatten wir vor einer neuen GP-Saison immerhin drei Tests zu je vier Tagen in Spanien, sogar auf drei verschiedenen Rennstrecken (Jerez, Valencia und Barcelona). Von da an wurde Schritt um Schritt gekürzt – acht Tage 2019, sechs Tage 2020, nun sind wir angelangt bei kümmerlichen 1,5 Tagen pro Stammfahrer zur Saisonvorbereitung. Bei Williams ist es sogar für Nicholas Latifi und George Russell nur je ein Tag, weil am 12. März der Israeli Roy Nissany im Wagen sitzt.

Viele Rennställe hatten die 2021er Rennwagen bereits im Einsatz, in Form eines ersten Funktionstests, kaschiert als so genannter Filmtag, wenn ein Team maximal 100 Kilometer zurücklegen darf und das auf Demo-Reifen.

Red Bull Racing-Star Max Verstappen: «Wir haben am Filmtag in Silverstone nicht an der Abstimmung gearbeitet und die Pirelli-Walzen entsprechen nicht jenen, die wir bei den Wintertests und am GP-Wochenende verwenden. Von daher ist ein solcher erster Tag wenig aussagekräftig. Was wirklich Sache ist, das beginnen wir erst in Bahrain zu erahnen.»

Um alle Systeme zu prüfen, ist ein Filmtag hingegen prima geeignet: RBR tat das in Silverstone (mit Verstappen und Sergio Pérez), ebenso wie Aston Martin (Lance Stroll und Sebastian Vettel), McLaren (Daniel Ricciardo und Lando Norris), Williams (George Russell und Nicholas Latifi) und Alpine (Esteban Ocon). Ferrari und Haas gingen am 11. März auf dem Bahrain International Circuit auf die Bahn, unmittelbar vor Beginn der Wintertests, ebenso nochmals Aston Martin. AlphaTauri war in Imola unterwegs (mit Pierre Gasly und Yuki Tsunoda), Alfa Romeo in Barcelona mit Testfahrer Robert Kubica.



Ausgerechnet Weltmeister Mercedes-Benz hat mit dem neuen W12 noch keinen Kilometer zurückgelegt.



Der einzige Rennstall in Bahrain, bei welchem ein Testfahrer zum Einsatz kommt, ist Williams. Alle neun anderen Rennställe vertrauen auf die Stammpiloten. Ein Trend aus den letzten Jahren setzt sich fort: Viele Teams teilen die Arbeit auf, mit einem Piloten am Morgen im Einsatz und dem anderen am Nachmittag.



Gefahren wird ab 12. März in Bahrain jeweils vier Stunden am Morgen und am Nachmittag (europäischer Zeit 8.00–12.00 Uhr sowie 13.00–17.00 Uhr, lokal 10.00–14.00 Uhr und 15.00–19.00). Hier die Übersicht, wann wer zum Einsatz kommt.



Mercedes

Freitag, 12. März: Valtteri Bottas (FIN), dann Lewis Hamilton (GB)

Samstag, 13. März: Hamilton, dann Bottas

Sonntag, 14. März: Bottas, dann Hamilton



Red Bull Racing-Honda

Freitag, 12. März: Max Verstappen (NL)

Samstag, 13. März: Sergio Pérez (MEX)

Sonntag, 14. März: Pérez, dann Verstappen



McLaren

Freitag, 12. März: Daniel Ricciardo (AUS), dann Lando Norris (GB)

Samstag, 13. März: unbestätigt

Sonntag, 14. März: unbestätigt



Aston Martin

Freitag, 12. März: Sebastian Vettel (D), dann Lance Stroll (CDN)

Samstag, 13. März: Vettel, dann Stroll

Sonntag, 14. März: Stroll, dann Vettel



Alpine

Freitag, 12. März: Esteban Ocon (F)

Samstag, 13. März: Fernando Alonso (E)

Sonntag, 14. März: Ocon, dann Alonso



Ferrari

Freitag, 12. März: Charles Leclerc (MC), dann Carlos Sainz (E)

Samstag, 13. März: unbestätigt

Sonntag, 14. März: unbestätigt



AlphaTauri

Freitag, 12. März: Pierre Gasly (F), dann Yuki Tsunoda (J)

Samstag, 13. März: Tsunoda, dann Gasly

Sonntag, 14. März: Gasly, dann Tsunoda



Alfa Romeo

Freitag, 12. März: Kimi Räikkönen (FIN), dann Antonio Giovinazzi (I)

Samstag, 13. März: Giovinazzi

Sonntag, 14. März: Räikkönen



Haas

Freitag, 12. März: Mick Schumacher (D), dann Nikita Mazepin (RUS)

Samstag, 13. März: Mazepin, dann Schumacher

Sonntag, 14. März: Schumacher, dann Mazepin



Williams

Freitag, 12. März: Roy Nissany (IL)

Samstag, 13. März: Nicholas Latifi (CDN)

Sonntag, 14. März: George Russell (GB)