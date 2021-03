Kimi Räikkönen (Alfa Romeo): Ferrari mit Fortschritt

​Nach einer vermurksten Saison 2020 geht es bei Alfa Romeo aufwärts. Formel-1-Champion Kimi Räikkönen spricht über seine ersten Erfahrungen mit dem neuen Rennwagen beim Bahrain-Test.

Kimi Räikkönen ist zu lange in der Vollgasbranche, um nach einem halben Testtag in Euphorie zu verfallen. Aber der finnische Formel-1-Champion von 2007 und sein italienischer Stallgefährte Antonio Giovinazzi dürfen mit dem bisherigen Wintertestprogramm wirklich zufrieden sein – der von Sauber gebaute Alfa Romeo C41-Ferrari ist bislang standfest gelaufen und hält im Mittelfeld munter mit. Das macht nach der vermurksten Saison 2020 Mumm.

Der 21fache GP-Sieger Kimi Räikkönen sagt vor seinem zweiten Einsatz auf dem Bahrain International Circuit: «Wir stehen noch ganz am Anfang, aber positiv war schon mal, dass wir am Freitag den ganzen Tag über null Probleme hatten, und so gut ging es am Samstagmorgen weiter. Das Auto fühlt sich nach den Änderungen am Fahrzeugboden anders, aber gut an. Aber es war nicht ganz einfach am Freitag, ein gutes Gefühl für den Wagen zu erhalten, weil der Wind so stark war.»

Ferrari hat einen neuen Motor gebaut. Kimi meint: «Der Fortschritt ist spürbar. Wir sind in Sachen Antrieb zweifellos in einer besseren Ausgangslage als vor einem Jahr. Aber die anderen Hersteller schlafen auch nicht, also ist es für mich unklar, wo das hinführt. Aber die Basis stimmt.»



Was lässt sich über die 2021er Konstruktion von Pirelli sagen? Kimi: «Ich würde jetzt nicht behaupten, dass der Unterschied zu den 2020er Reifen wie Tag und Nacht ist.»





Bahrain-Wintertest, Tag 2 nach 4 Stunden

1. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52 Runden) Reifenmischung C3

2. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (60) C2

3. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,478 (39) C2

4. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,541 (47) C5

5. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,769 (57) C4

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

7. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

8. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

9. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:36,519 (73) C2

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp



Am Nachmittag dazu im Einsatz

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2