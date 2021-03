Bahrain-Test: Mercedes verlängert Mittagspause

Obwohl das Mercedes-Team beim diesjährigen Wintertest in Bahrain bereits wertvolle Testzeit eingebüsst hat, rückte Lewis Hamilton am Nachmittag des letzten Testtages erst nach einer Stunde aus.

Die letzte Session des diesjährigen Wintertests versprach spannend zu werden, schliesslich kamen unter anderem auch Sebastian Vettel, Max Verstappen, Champion Lewis Hamilton und Rückkehrer Fernando Alonso zum Zug. Der siebenfache Weltmeister musste sich allerdings lange gedulden, in der ersten Stunde war er noch auf der Bahn zu sehen.

Stattdessen kamen bei den Weltmeistern wieder einmal die Sichtschutz-Wände zum Einsatz, die nur aufgestellt werden dürfen, wenn der Unterboden abgeschraubt wird. Auch als die Wände wieder zur Seite geschoben wurden und den Blick auf den W12 freigaben, wurde am Auto gearbeitet. Dabei müsste der Brite so viele Runden wie möglich drehen, um den Renner weiter zu verbessern.

Sein Teamkollege Valtteri Bottas, der am Vormittag zum Einsatz gekommen war, hatte in der Mittagspause berichtet: «Das Auto ist natürlich noch nicht bei 100 Prozent, was zu diesem Zeitpunkt auch ungewöhnlich wäre.» Hamilton kam erst nach einer Stunde und sieben Minuten zum ersten Mal auf die Strecke und hatte sichtlich Mühe, das Heck des W12 unter Kontrolle zu halten.

Das Team erklärte auf Nachfrage, dass es keine Probleme gab und die verlängerte Mittagspause geplant war. Aber auch nach einem weiteren Stopp an der Box erlebte der 95-fache GP-Sieger eine Schrecksekunde, weil sein Renner untersteuerte.

Probleme auf der Piste bekundete Formel-1-Rookie Yuki Tsunoda, der im AT02 in der siebten Kurve einen halben Dreher hinlegte, danach aber aus eigener Kraft die Box zurückfahren konnte, um sich einen frischen Reifensatz zu geben. Verbremser zeigten aber auch die routinierteren Piloten im Feld, so drehte etwa Max Verstappen eine Runde, in der er sich erst in der ersten und dann auch in der vierten Kurve vertat.

Der Fleissigste von allen war Kimi Räikkönen, der den ganzen Testtag bestreiten durfte. Der Weltmeister von 2007 hatte nach sechs Stunden mehr als 120 Umläufe hinter sich gebracht. Im hinteren Teil der Zeitenliste reihte sich Sebastian Vettel ein. Der Aston Martin-Teamneuling blieb fast fünf Sekunden über der Bestzeit, die Pérez bereits am Morgen aufgestellt hatte.

Bahrain-Wintertest, Tag 3 nach 6 Stunden

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 min (49 Runden) C4

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

3. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,587 (23) C4

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

6. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,990 (123) C3

7. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:31,212 (34) C3

8. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

9. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,426 (32) C2

10. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (25) C4

11. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,731 (119) C2

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,886 (21) C3

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:35,050 (49) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,176 (52) C2

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:35,200 (59) C2

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3

Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp

Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2