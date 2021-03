Bahrain-Test: Sergio Pérez top, Schumacher P6

Die Formel-1-Stars erlebten am dritten und letzten Bahrain-Testtag eine ruhige erste Session. Sergio Pérez drehte mit 1:30,187 min die schnellste Runde, auch Charles Leclerc war schnell unterwegs.

In der ersten Hälfte des letzten Testtages sorgte Ferrari-Star Charles Leclerc für eine frühe Überraschung. Der Monegasse liess sich bereits vor Ablauf der ersten halben Stunde eine Rundenzeit von 1:30,486 min notieren, die er auf der C3-Mischung aufstellte. Der 23-Jährige drehte mehr als 70 Runden, unterbot diese frühe persönliche Bestmarke aber nicht mehr.

Dies gelang hingegen Sergio Pérez, der im Red Bull Racing-Renner auf der C4-Reifenmischung die Runde in 1:30,187 min schaffte. Der 31-Jährige aus Guadalajara war am Morgen der Letzte im Feld, der eine gezeitete Runde drehte, und obwohl er erst auf den harten C2-Reifen ausrückte, gehörte er zu den schnellsten im Feld. Der RB16B-Honda machte einen guten Eindruck auf der Piste.

Auch das AlphaTauri-Auto aus dem Schwestern-Team war stark unterwegs. Pierre Gasly drehte die viertschnellste Runde auf den C4-Reifen und reihte sich damit hinter Lando Norris ein, der auf der C3-Mischung 0,474 sec über der Bestzeit von Pérez blieb. McLaren teste einen neuen Heckflügel mit einem geschwungenen Hauptblatt.

Leclerc absolvierte im zweiten Teil der ersten Session zeitgleich mit Alfa Romeo-Routinier Kimi Räikkönen eine Rennsimulation. Dabei zeigte sich, dass der Reifenabbau beim Weltmeister von 2007 geringer ausfiel als beim Ferrari-Star, und zwar sowohl auf den mittelharten als auch auf den harten Reifen.

Eher kürzere Ausfahrten unternahm hingegen Mercedes-Pilot Valtteri Bottas, der weiterhin an der Fahrzeugbalance des W12 arbeitete. Das Auto machte auf der Rennstrecke eine bessere Figur als noch am Vortag, dennoch hatte das Weltmeister-Team, das in den Vortagen wertvolle Testzeit eingebüsst hatte, alle Hände voll zu tun, denn der Finne drehte mehr Runden als jeder andere GP-Pilot, der am Morgen auf der Strecke war.

Auch Mick Schumacher sammelte eifrig Erfahrungskilometer: Der Formel-2-Champion drehte 76 Runden und reihte sich auf dem sechsten Platz der Morgen-Zeitenliste ein, direkt hinter Esteban Ocon, der mit einem angepassten Unterboden unterwegs war. Wie schon am Vortag wurde die Session 5 Minuten vor dem Ende mit einer roten Flagge abgebrochen, um alle Fahrer an die Box zu holen. Danach durften sie für Startübungen nochmals kurz auf die Bahn.

Bahrain-Wintertest, Tag 3 nach 4 Stunden

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 min (49 Runden) C4

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

3. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

4. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

5. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) Prototyp C3

6. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

7. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C3

8. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,731 (77) C2

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,274 (91) C2

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3

Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp

Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2