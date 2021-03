Mick Schumacher: «Bin bereit für den Saisonstart»

Formel-1-Rookie Mick Schumacher absolvierte am heutigen Sonntagvormittag seinen letzten Testeinsatz vor dem Saisonstart. Der Haas-Pilot erklärte selbstbewusst: «Ich fühle mich wohl und freue mich auf das erste Rennen.»

Mick Schumacher muss sich nicht mehr lange gedulden, bis er seine GP-Premiere bestreiten darf: Der Formel-1-Champion wird zusammen mit den restlichen GP-Stars am 28. März ins erste Kräftemessen der Saison starten. Der Grand Prix findet auf dem Bahrain International Circuit statt, auf dem die Teams am heutigen Sonntag den letzten von nur drei Wintertesttagen bestreiten.

Schumacher, der am Vormittag zum letzten Mal zum Einsatz kam, erklärte zur Mittagspause: «Es war gut und es hat wirklich Spass gemacht, wieder zu fahren. Unser erster Tag wurde leider etwas verkürzt, wir haben da Zeit eingebüsst. Aber wir konnten in den darauffolgenden Tagen den Verlust wieder wettmachen, weil ich keine Probleme hatte. Ich absolvierte Long- und Short-Runs mit viel und wenig Sprit an Bord, was wirklich gut war.»

«Nun bin ich bereit für den Saisonstart und ich freue mich bereits auf das erste Rennwochenende», fügte der Deutsche an. «In den letzten Tagen lief es sehr gut, ich konnte bei kühleren und heisseren Bedingungen fahren und viele Daten sammeln, von denen ich jetzt lernen kann. Ich fühle mich wohl im Auto und kann offensichtlich das richtige Feedback geben, damit wir vorankommen können.»

Am meisten habe ihn der Unterschied der Streckenbedingungen tagsüber und in der Nacht überrascht, offenbarte Schumacher daraufhin. «Auch wie sich die Reifen in den unterschiedlichen Bedingungen verhalten, war interessant zu sehen», schilderte er. «Wir konnten auch bei sehr windigen Verhältnissen fahren, und die Formel-1-Autos reagieren generell ein bisschen sensibler auf Wind als die Formel-2-Renner. Da musste ich mich auch erst einmal gewöhnen, aber ich denke, ich habe das Wissen und die Mittel, um das zu schaffen.»

Bahrain-Wintertest, Tag 3 nach 4 Stunden

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 min (49 Runden) C4

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

3. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

4. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

5. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) Prototyp C3

6. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

7. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C3

8. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,731 (77) C2

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:35,274 (91) C2

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3

Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp

Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2