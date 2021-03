Aston Martin spielt Probleme von Vettel herunter

​In Bahrain hat sich gezeigt: Der neue Aston Martin ist weder schnell genug noch standfest. Gleich mehrere Defekte gab es bei den Grünen. Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer spielt die Probleme herunter.

Aston Martin ist ein Sorgenkind: Es mangelt an Speed, es mangelt an Zuverlässigkeit. Wie im Werkswagen von Mercedes spukte auch im Aston Martin das Getriebe, es gab Elektrikprobleme, am Sonntagnachmittag mussten zunächst die Bremsen gewechselt werden, dann verschwand der grüne Renner von Sebastian Vettel hinter Stellwänden – Unregelmässigkeiten beim Ladedruck seines Mercedes-Motors. Der vierfache Weltmeister kam erschreckend wenig zum Fahren, wie unsere Rundentabelle der Bahrain-Tests unterstreicht.

Fahrer: Anzahl Runden

1. Pierre Gasly (F), AlphaTauri-Honda, 236

2. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari, 229

3. Nikita Mazepin (RUS), Haas-Ferrari, 213

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 212

5. Fernando Alonso (E), Alpine, 206

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda, 203

7. Lance Stroll (CDN), Aston Martin-Mercedes, 197

8. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Ferrari, 193

9. Carlos Sainz (E), Ferrari, 192

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 190

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri-Honda, 185

12. Mick Schumacher (D), Haas-Ferrari, 180

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren-Mercedes, 173

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing-Honda, 166

15. George Russell (GB), Williams-Mercedes, 158

16. Lando Norris (GB), McLaren-Mercedes, 154

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 154

18. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 149

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams-Mercedes, 132

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin-Mercedes, 117

21. Roy Nissan (IL), Williams-Mercedes, 83

Aston Martin-Teamchef Otmar Szafnauer konzentriert sich auf das Positive: «Sebastian hat sich gut ins Team eingelebt, sein Feedback ist detailliert und präzise, seine Arbeitsmoral ist vorbildlich. Es wird glasklar, warum er all diese Rennen und Titel gewonnen hat.»



Die Probleme spielt Szafnauer herunter: «Gut, wir haben Fahrzeit verloren mit einigen technischen Schwierigkeiten, besonders zu jener Zeit, als Sebastian fahren sollte. Aber das ist ja einer der Gründe, wieso wir testen gehen – um Problemen auf die Spur zu kommen. Zum Glück hatten wir mit Stroll eher die Möglichkeit, reichlich Daten über Dauerläufe und kürzere Einsätze zu sammeln. Wenn wir nach Bahrain zurückkommen fürs GP-Wochenende, werden wir besser aufgestellt sein.»



Auch Vettel beruhigt die Gemüter. Der 53fache GP-Sieger hat gesagt: «Wir sind nie auf Zeitenjagd gegangen, es ging für mich mehr darum, so viel als möglich übers Auto zu lernen. Ich bleibe entspannt. Keiner kann schönreden, dass wir keinen reibungslosen Test hatten. Wir müssen es halt am ersten GP-Wochenende besser machen.»



«Klar wollte ich mehr Runden zurücklegen, aber daran lässt sich nichts ändern. Ich hatte am Ende auch noch jede Menge Reifen übrig, die wir gar nicht nutzen konnten. Panik spüre ich keine, dazu bin zu erfahren.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2