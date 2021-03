Carlos Sainz (Ferrrari): «Ich glaube Mercedes nichts»

​Dauer-Weltmeister Mercedes wirkte beim Bahrain-Test verletzlich: Der Wagen ist nicht so schnell wie jener von Red Bull Racing und auch nicht so standfest. Aber Ferrari-Pilot Carlos Sainz traut der Sache nicht.

Wir haben das in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 seit Anfang 2014 einige Male erlebt: Mercedes-Benz deckte im Testwinter die Karten nicht auf und brachten dann beim Saisonbeginn mit gewaltigem Speed die Gegner zur Verzweiflung. Dieses Mal aber scheint das anders zu sein: Mercedes fährt nicht auf gewohntem Niveau, wie auch Teamchef Toto Wolff zugegeben hat.

Zunächst gab es Probleme mit der Standfestigkeit (Getriebewechsel), danach wirkte das Handling des Wagens wenig weltmeisterlich, was selbst einen Ausnahmekönner wie Lewis Hamilton in ein Kiesbett beförderte. Auch am letzten Testtag in Bahrain lag das Auto nicht so gut auf der Bahn wie etwa der Red Bull Racing RB16B-Honda oder der McLaren MCL35M-Mercedes. Die Vermutung steht im Raum, dass Autos mit hochbeinigem Heck (wie von Red Bull Racing oder AlphaTauri) durch die Reglementänderungen vielleicht weniger bestraft werden als Autos, die von Vorder- zu Hinterachse flacher gestellt sind (wie der Mercedes oder der Aston Martin).

Der neunfache GP-Sieger Valtteri Bottas sagte, ohne mit der Wimper zu zucken: «Natürlich bluffen wir.» Der Finne meinte es als Scherz, aber Ferrari-Pilot Carlos Sainz traut der ganzen Sache nicht, wie er gegenüber Mundodeportivo sagt. «Ich glaube Mercedes nichts», stellt der Madrilene fest, «und den anderen Rennställen auch nicht.»

Sainz vertieft: «Es ist einfach zu früh, ein fundiertes Urteil über die Konkurrenz abzugeben. Was uns angeht, so tut der Ferrari, was er sollte. Die Erkenntnisse von der Rennstrecke entsprechen der Simulaton, das ist gut.»



Und dennoch hat auch der WM-Sechste von 2019 und 2020 erste Eindrücke gewonnen: «Red Bull Racing sieht sehr gut aus. Und ich weiss, dass McLaren gut sein wird. Sie haben jetzt den kompakteren Mercedes-Motor, der ist nicht nur kraftvoller, er schenkt durch seine geringeren Masse den Aerodynamikern auch mehr Spielraum. McLaren macht zweifellos einen Schritt nach vorne. Ich fand zudem, dass Alpine in Bahrain gut abgeschnitten hat. Jetzt müssen wir abwarten und am GP-Wochenende von Bahrain sehen, wo sich Ferrari da einreihen kann.»





Bahrain-Test, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64 Runden) Reifenmischung C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3





Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp





Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2