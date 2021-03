Kimi Räikkönen (Alfa Romeo): «Das ist doch sinnlos»

​Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen ging vor 20 Jahren in seine erste GP-Saison. Nun steht er mit Alfa Romeo vor seinem 331. WM-Lauf und sagt, was er vor dem ersten Rennen in Bahrain als sinnlos erachtet.

Wie schnell die Zeit vergeht: Vor gut 20 Jahren trat Kimi Räikkönen mit der geballten Erfahrung von 23 Autorennen in Australien zu seinem ersten Formel-1-GP an – und wurde Sechster! 330 WM-Läufe und 21 GP-Siege später ist der unverwüstliche 41-Jährige noch immer am Start, mit einem bei Sauber gebauten Alfa Romeo.

Der Formel-1-Weltmeister von 2007 darf der Saison guten Mutes entgegensehen, denn Alfa Romeo hat beim Bahrain-Test einen positiven Eindruck hinterlassen und fuhr auf Augenhöhe mit Ferrari – bei kurzen Einsätzen und auch im Dauerlauf.

Kimi Räikkönen sagt: «Der erste Saisonlauf ist für jeden Piloten etwas Besonderes, aus dem einfachen Grund, weil wir alle im Winter die Rennen so vermissen. Ein Formel-1-Auto zu fahren, das macht immer Spass, aber das Salz in der Suppe sind Rad an Rad-Kämpfe mit deinen Gegnern.»

Der «Iceman» ist zu lange in der Vollgasbranche, um sich von Wintertestzeiten in die Irre leiten zu lassen. Kimi sagt weiter: «Die Rundenzeiten der Gegner habe ich mir gar nicht erst angeschaut, das ist doch sinnlos, um irgendwelche Rückschlüsse auf das Kräfteverhältnis ziehen zu wollen.»



«Bald haben wir Samstagabend, dann werden wir nach dem Qualifying wissen, wo wir wirklich stehen und wer unsere direkten Gegner sind. In dieser Phase gibt es nur Eines: Sich ganz auf die eigene Arbeit konzentrieren und das Beste aus jeder Gelegenheit schöpfen.»



Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur sagt: «Wir dürfen mit Selbstbewusstsein in die Saison gehen, weil wir ein standfestes, solide schnelles Auto haben. Wir haben keinen Zweifel daran, dass wir Fortschritte erreicht haben. Die grosse Frage wird nun sein, wo uns das gemessen an den Gegnern hinbringt. Eines weiss ich jetzt schon: Der Mehrkampf im Mittelfeld wird noch spannender.»





