Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Spannende WM»

​In der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV spricht Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali über die kommende GP-Saison: «Ich erwartet eine spannende Weltmeisterschaft.»

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV über die kommende Grand-Prix-Saison gesprochen. Der 55jährige Italiener aus Imola ist davon überzeugt, dass die Fans packenden Sport geboten bekommen.

Die Rückkehr des zweifachen Formel-1-Champions Fernando Alonso und der Formel-1-Einstieg von Mick Schumacher bringen zusätzliche Würze in die neue Saison. Sebastian Vettel fährt in einem neuen Wagen. Domenciali zeigt sich von all dem sehr angetan: «Wir haben ein richtig tolles Fahrerfeld. Diese Jungs werden sich harte Kämpfe liefern, da bin ich mir sicher.»

Zu den sportlichen Voraussetzungen sagt Domenicali: «Es gibt viele interessante Kombinationen in der Formel-1-Saison 2021. Was wir im Wintertest auch gesehen haben – dass Red Bull Racing-Honda einen Schritt nach vorne gemacht hat. Das gibt begeisternde Rennen.»

Domenicali unterstreicht: «Wir hoffen, dass das Startfeld so dicht beisammen liegt, dass es zu einem spannenden Kampf um die Weltmeisterschaft kommt.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi