Bahrain-GP im Fernsehen: Red Bull Racing stark

Der Trainingsfreitag auf dem Bahrain International Circuit hat bestätigt, was nach den Wintertestfahrten vermutet wurde: Red Bull Racing präsentierte sich in guter Form, aber auch Mercedes konnte Fortschritte verbuchen.

Die beiden ersten freien Trainings der neuen Saison in Bahrain verliefen für Max Verstappen ganz nach Wunsch. Der 23-jährige Niederländer drehte in beiden Sessions die schnellste Runde und zeigte auch im Renntrimm eine starke Leistung. Die Konkurrenz von Mercedes tat sich hingegen schwer, vor allem Valtteri Bottas war nicht glücklich mit der Fahrzeugbalance und beschwerte sich am Funk, dass sein W12 unfahrbar sei.

Dies tat der sonst so ruhige Finne am Ende eines Longruns und Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff winkte bei Sky Sports F1 ab, als er auf die ungewohnt deutlichen Worte seines Schützlings angesprochen wurde: «Zu diesem Zeitpunkt war er schon lange auf den Reifen unterwegs und gegen Ende war das Auto wirklich unfahrbar.»

Aber auch der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton erklärte: «Wir haben Fortschritte gemacht, und es sieht schon besser aus als noch bei den Tests, aber es ist noch nicht perfekt.» Wolff kündigte an, die Zeit vor dem Qualifying noch zu nutzen, um am Setup zu feilen.

Die Zwischenbilanz von Verstappen fiel positiver aus. «Alles war in Ordnung und das Auto fühlte sich gut an. Natürlich gibt es wie immer noch ein paar Dinge, die wir bei den Reifen und bei der Fahrzeugbalance verbessern müssen, aber insgesamt bin ich zufrieden», erklärte der Red Bull Racing-Star, der aber auch vor den veränderten Wetterverhältnissen warnte, die von den Experten für das restliche Wochenende in der Wüste prophezeit wurden: «Wir wissen, dass es windiger werden wird. Und in diesen Autos wird es bei Wind so richtig knifflig.»

Wer live mitansehen will, welcher GP-Star am Besten mit den Wind- und Pistenverhältnissen zurechtkommen wird, findet hier die wichtigsten TV-Sendezeiten der deutschen Fernsehsender.

