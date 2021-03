Fernando Alonso: Sorge um Comeback nach Radunfall

Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso sprach über seinen Radunfall in der Schweiz, der einen operativen Eingriff zur Folge hatte. Der zweifache Weltmeister machte sich sorgen um den Saisonauftakt.

Knapp einen Monat vor dem Saisonauftakt musste Fernando Alonso einen Radunfall einstecken. Das Unglück ereignete sich beim Training in der Schweiz, der GP-Star geriet mit einem Fahrzeug zusammen, das abbiegen wollte. Er stürzte so unglücklich, dass er sich einen Bruch am Oberkiefer zuzog, der operiert werden musste.

Rückblickend gesteht der zweifache Champion: «Ich machte mir grosse Sorgen, denn ich fand mich im Krankenhaus wieder, nur einen Monat vor dem ersten Rennen des Jahres. Und da macht man sich schon Gedanken, ob das dein Comeback verzögern könnte und ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Rückkehr haben könnte.»

«Aber zum Glück konnten die Ärzte das Problem schnell ausmachen, sie sagten mir gleich, dass der Heilungsprozess schnell verlaufen sollte», fügte der 32-fache GP-Sieger an. Noch sei er nicht bei 100 Prozent seiner Leistung, dazu seien mehr Einsätze am Steuer des Alpine-Renners nötig, erklärte Alonso an der FIA-Pressekonferenz.

«Ich glaube, das geht einigen anderen Leuten auch so, etwa jenen Piloten, die das Team gewechselt haben. Einige müssen sich erst anpassen und wahrscheinlich dauert es vier bis sechs Rennen, bis ich mich richtig wohl fühlen werde. Denn wir passen immer noch einige Dinge an, selbst bei der Sitz- und Pedal-Position im Cockpit», beschrieb der 39-Jährige.

