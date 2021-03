Max Verstappen (1.): «Wind macht alles kniffliger»

Zum Auftakt ins Bahrain-Wochenende spielte der Wind keine Rolle. Das soll sich gemäss Wetterprognose aber ändern, wie auch Max Verstappen weiss. Deshalb will er seine Freitagsbestzeit nicht überbewerten.

Max Verstappen war in den ersten beiden Trainings der neuen Formel-1-Saison der tonangebende Pilot auf dem Wüstenkurs: Der 23-Jährige schaffte es in der ersten Session in 1:31,394 min um die 5,412 km lange Piste und setzte sich damit an die Spitze, in der zweiten Session drückte er die Bestmarke auf 1:30,847 min.

Nach insgesamt 35 Runden fasste der Red Bull Racing-Star zusammen: «Das Auto fühlte sich gut an, die Bedingungen waren ganz anders als noch bei den Testfahrten. Alles war in Ordnung, ich hatte ein gutes Gefühl und natürlich gibt es immer noch ein paar Sachen, die wir mit Blick auf die Reifen und die Balance verbessern müssen, aber alles in allem bin ich ziemlich zufrieden.»

Verstappen verpasste es aber auch nicht, auf die Wetterprognose zu verweisen, die für das restliche Wochenende in Bahrain schwierigere Bedingungen prophezeit: «Ich bin glücklich mit dem Auto, aber wir wissen, dass es morgen windiger werden wird. Und in diesen Autos wird es bei Wind so richtig knifflig. Aber auch da bleibt uns nichts anderes übrig, als unser Bestes zu geben und zu versuchen, das Auto im Griff zu haben.»

Dass Titelverteidiger Lewis Hamilton in der zweiten Session hinter McLaren-Talent Lando Norris landete, sieht Verstappen nicht als Beweis an, dass der Traditionsrennstall aus Woking stärker als die Weltmeister-Truppe von Mercedes ist. «Ich denke, dass Mercedes immer noch das stärkste Auto mit Mercedes-Motor hat», erwiderte er auf die entsprechende Frage.

2. Training, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,847

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,942

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:31,082

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:31,127

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:31,218

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,230

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,294

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:31,393

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,483

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,503

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,601

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:31,612

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,740

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,769

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:31,770

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,862

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1.32,331

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,297

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,400

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,449