Sebastian Vettel (Aston Martin/14.): «Da kommt mehr»

​Aston Martin-Fahrer Sebastian Vettel ist im ersten Bahrain-Training Zwölfter und im zweiten auf Rang 14 zu finden. Der vierfache Weltmeister sagt nach einem nicht idealen Training: «Da kommt mehr.»

Aston Martin hat den Anspruch, ein Wörtchen um WM-Rang 3 mitzureden, aber davon sind die Grünen nach dem ersten Trainingstag noch weit entfernt. Sebastian Vettel schloss das erste freie Training auf dem Bahrain International Circuit als Zwölfter ab (Lance Stroll auf Rang 13), in den zweiten 60 Minuten reichte es für den Heppenheimer nur zu Rang 14 (der Kanadier Stroll ist Achter).

Der 53fache GP-Sieger Vettel nach den Trainings: «Wir fahren ja nur noch zwei Mal eine Stunde statt wie zuvor zwei Mal 90 Minuten, also hatten wir sehr viel zu tun. Wir haben versucht, jede Sekunde zu nutzen. Mit jeder Runde lerne ich den Wagen besser kennen, jede Runde hilft dir, in den notwendigen Rhythmus zu kommen. Ich probiere eine Menge aus, und da kommt noch viel mehr.»

«Ich muss mich viel besser ans Auto gewöhnen, ich muss besser lernen, mehr aus dem Fahrzeug zu holen. Im Moment ist das ein stetes Auf und Ab. In einigen Pistenbereichen bin ich flott unterwegs, in anderen nicht. Aber das ist normal, wenn man ein Auto kennenlernt.»

Vettel fehlte jetzt die Erfahrung aus den Wintertests. Damals hatte er nach Abschluss der Testfahrten auf die Frage gesagt, was ihm auf die Konkurrenz fehle: «Ungefähr 100 Runden Erfahrung.»



Nun meint der Heppenheimer: «Ich hoffe, ich kann am Samstag ein wenig konstanter fahren und die Grenzen besser ausloten. Nur eine Stunde, das ist schon hektisch, aber so ist es nun mal und zwar für alle. Wir sehen uns jetzt mal in Ruhe die ganzen Daten an, die wir in den beiden Trainings gesammelt haben, dann sollte das am Samstag alles ein wenig ruhiger ablaufen. Aber ich bin sicher, das geht nicht nur uns so.»





2. Training, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,847

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,942

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:31,082

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:31,127

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:31,218

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,230

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,294

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:31,393

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,483

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,503

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,601

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:31,612

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,740

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,769

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:31,770

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,862

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1.32,331

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,297

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,400

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,449





1. Training, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,394

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:31,692

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,897

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:31,921

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:31,993

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,071

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:32,195

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:32,366

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,434

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:32,786

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,134

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,157

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:33,233

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:33,329

15. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:33,528

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:33,872

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1.34,127

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,340

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,501

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,975