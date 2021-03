Zak Brown (McLaren): «Mercedes holt Max Verstappen»

​McLaren-CEO Zak Brown glaubt, dass wir 2022 in den Rennwagen von Mercedes-Benz zwei andere Piloten erleben werden: «Mein Bauchgefühl sagt, die fahren 2022 mit Max Verstappen und George Russell.»

Zak Brown erzeugt im Fahrerlager des Bahrain International Circuit ziemlichen Wirbel. Denn der 49jährige McLaren-CEO ist davon überzeugt, dass wir in der kommenden Saison nicht mehr Lewis Hamilton und Valtteri Bottas am Lenkrad der Mercedes-Rennwagen erleben, sondern zwei neue Piloten.

Der Kalifornier sagt: «Damit das gleich klar ist – ich habe keine Insider-Informationen von Mercedes, die meine Grundlage bilden. Aber ich behaupte: Naheliegend wäre es für Mercedes, 2022 mit Max Verstappen und George Russell anzutreten.»

«Lewis wird in dieser Saison seinen achten WM-Titel erobern und in weiteren Rekordsparten zum erfolgreichsten Formel-1-Fahrer werden. Und er hat bei Mercedes nur einen Einjahresvertrag. George Russells Vertrag bei Williams läuft ebenfalls aus. Eine Kombination aus Verstappen und Russell wäre überaus schlagkräftig, damit wäre Mercedes für die kommenden fünf Jahre prima aufgestellt.»

«Das ist einfach meine Meinung, das ist, was sich aus meiner Sicht für Mercedes aufdrängt. Wir wissen, dass George bereits eine Beziehung zu Mercedes hat. Und Max ist nach meinem Verständnis Ende des Jahres frei, auch wenn ich natürlich seinen Vertrag nicht kenne. Wenn Lewis nicht mehr fährt, ist Verstappen für jeden Fahrer doch die logische Wahl.»



«Ich will hier nicht Unruhe stiften. Ich finde einfach, der gesunde Menschenverstand drängt für Mercedes diesen Weg auf.»



Christian Horner sagt dazu in Bahrain: «Das ist doch reine Spekulation. Und ich finde es etwas früh, um über die Fahrer von 2022 zu reden.»



Toto Wolff: «Ich will mich aus dieser Diskussion eigentlich ganz heraushalten, was wer behauptet bezüglich unserer Fahrer für die Saison 2022. Was ich aber sagen kann: Wir werden die Entscheidung über die Piloten gewiss nicht erneut bis im Januar vor der folgenden Saison hinauszögern. Für das Jahr 2022 müssen wir ziemlich viele Bälle in der Luft halten, aber auch an unser langfristiges Engagement denken.»





1. Training, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,394

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:31,692

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,897

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:31,921

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:31,993

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:32,071

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:32,195

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:32,366

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,434

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:32,786

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,134

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,157

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:33,233

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:33,329

15. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:33,528

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:33,872

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1.34,127

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,340

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,501

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,975