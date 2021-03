Valtteri Bottas: «Auto war zeitweise unfahrbar»

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas war nach dem Trainingsfreitag auf dem Bahrain International Circuit nicht zufrieden. Der Finne bestätigte, was er am Funk bereits beklagt hatte: Sein W12 war zeitweise unfahrbar.

Die Zeitenjagd stand für Valtteri Bottas in den ersten beiden Trainingsstunden der neuen Saison nicht im Vordergrund. Der Mercedes-Pilot mühte sich vielmehr mit der Fahrzeugbalance seines W12 ab, die zwar besser als noch bei den Wintertestfahrten, aber noch nicht ganz zufriedenstellend war, wie er nach getaner Arbeit gewohnt nüchtern zusammenfasste.

«Alles in allem war es ein reibungsloser Tag ohne grosse Probleme», erklärte der Finne, betonte aber auch gleich: «An erster Stelle steht für mich, dass wir noch viel zu tun haben, wenn wir an diesem Wochenende um die Pole kämpfen möchten.» Und er beschrieb: «Einer der wichtigsten Punkte, an denen wir nach den Testfahrten arbeiten wollten, war die unbeständige Balance, besonders am Heck.»

«Mit Blick auf die Abstimmung ist es besser geworden, das Auto fühlt sich besser an, aber es ist noch nicht ganz dort, wo wir es gerne hätten. Aber es bleibt uns noch Zeit, um daran zu arbeiten und es zu lösen», tröstete Bottas sich. Sein hartes Urteil, das er nach einem Longrun über Funk abgab, bekräftigte der WM-Zweite des Vorjahres trotzdem. «Das Auto fühlte sich zeitweise unfahrbar an», erklärte er mit Blick auf seinen letzten Dauerlauf.

Und was sagt Bottas über die Konkurrenz? «Wir mischen definitiv mit. McLaren sah heute sehr stark aus, ebenso wie Red Bull, bei denen wir das erwartet hatten. Ich glaube, dass auch wir dabei sind. Wir sind im Moment nicht die Schnellsten, aber wir liegen nicht weit dahinter. Warten wir ab, wie es im Qualifying läuft.»

2. Training, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,847

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,942

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:31,082

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:31,127

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:31,218

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:31,230

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,294

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:31,393

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,483

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,503

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,601

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:31,612

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,740

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,769

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:31,770

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,862

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1.32,331

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,297

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,400

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,449