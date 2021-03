Fernando Alonso: Out in Bahrain wegen eines Sandwichs

​Alpine-Fahrer Fernando Alonso musste beim WM-Auftakt in Bahrain aufgeben, weil seine Bremsen schlappgemacht hatten. Grund: Das Papier eines Sandwiches hatte sich in der Bremsbelüftung verfangen.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn ist angetan von der Rückkehr von Fernando Alonso. Der Engländer sagt: «Wir haben teilweise das alte Flair von Fernando erlebt, jenes Flair, das ihn zum zweifachen Formel-1-Weltmeister gemacht hat. Wenn Alpine den Wagen noch besser hinbekommt, wird uns Alonso prima unterhalten. Seine Rückkehr in die Königsklasse ist eine feine Sache.»

Der 39jährige Spanier hielt sich zu Beginn des Rennens auf dem siebten Platz, dann aber konnte er das Tempo seiner Gegner nicht mehr mitgeben. Alpine-Direktor Marcin Budkowski: «Wir mussten ihn in Runde 34 aus dem Rennen nehmen, weil die Bremsen am Ende waren. Nach dem zweiten Stopp hatte sich ein Sandwich-Papier in der Bremsbelüftung von seinem Wagen verfangen, die Temperatur stieg bedrohlich an. Aus Sicherheitsgründen haben wir ihn an die Box geholt.»

Fernando selber meinte: «Wir müssen das hinnehmen und daraus lernen. Bis zum Ausfall hatte ich Spass. Ich hatte ein paar nette Duelle mit meinen Kollegen. Wenn man sich das Rennen anschaut, dann sieht man, wie hart umkämpft das Mittelfeld ist. Zwei Zehntel können da schon einen Riesenunterschied ausmachen, ob du Achter bist oder dich auf Startplatz 14 wiederfindest. Das wird jetzt an jedem Wochenende so gehen.»

Alonso war von Startplatz 9 ins Rennen gegangen, seine erste Top-Ten-Platzierung in einem Formel-1-Abschlusstraining seit Monaco 2018. «Was ich jetzt brauche, das ist noch zusätzliches Vertrauen ins Auto, ich kann noch viel mehr aus dem Wagen holen, in Sachen Abstimmung und auf der Bremse, ich kann auch besser starten. Das war ein solider Anfang, aber da muss mehr kommen von meiner Seite. Wir sind gut dabei, und ich bin optimistisch, dass wir eine schöne Saison erleben werden.»





Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)