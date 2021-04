Daniel Ricciardo: Lob für Red Bull-Nachwuchsschmiede

McLaren-Star Daniel Ricciardo gehörte jahrelang zum Nachwuchskader von Red Bull. Der Australier hegt gute Erinnerungen an diese Zeit und betont, wie wichtig der Druck von Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko war.

Wie sein McLaren-Vorgänger Carlos Sainz stieg auch Daniel Ricciardo mit Red Bull in die Formel 1 ein. Seine ersten elf GP-Einsätze bestritt er 2011 zwar mit HRT, allerdings als Nachwuchshoffnung der Talentschmiede der Österreicher. 2012 und 2013 war er für Toro Rosso (heute AlphaTauri) unterwegs, bis er 2014 bei Red Bull Racing das Cockpit von Mark Webber übernehmen konnte.

Mit dem Rennstall aus Milton Keynes schaffte es der 31-Jährige in fünf Jahren sieben Siege und 22 weitere Podestplätze zu erobern. Der Australier schaffte es, an der Seite des vierfachen Weltmeisters Sebastian Vettel (2014) und des niederländischen Ausnahmekönners Max Verstappen zu glänzen. Entsprechend gerne blickt er auf seine Zeit als Mitglied der Red Bull-Familie zurück, wie er im Interview für das Magazin «Square Mile» erzählt.

«Ich habe es geliebt, im Red Bull-System zu reifen und ich habe es geliebt, Helmut Marko die ganze Zeit im Nacken zu haben, um sicherzustellen, dass ich das Beste aus dem Auto und aus mir heraushole. Ich bin durch dieses Programm sicherlich sehr gereift», erklärt der WM-Fünfte des Vorjahres.

Ricciardo ist sich sicher: «Red Bull wusste, was sie an Max und mir hatten, sie wussten offensichtlich, dass wir zu den Besten gehören.» Und er fügt an: «Ich weiss nicht, aber ich würde sagen, dass die Leute ausserhalb des Teams vielleicht unterschätzt haben, was Max und ich uns angetan haben, um uns auf dieses Niveau zu pushen.»

Mit Blick auf seine Nachfolger Pierre Gasly und Alex Albon, die nach der Beförderung ins Red Bull Racing Team Mühe bekundet hatten und ihr Cockpit schnell wieder räumen mussten, sagt der Rennfahrer aus Perth: «Ja, offensichtlich konnten Pierre und Alex nicht mithalten, oder zumindest nicht früh genug auf Touren kommen.»

