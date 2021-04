Fahrer-Gehälter: 30 Millionen Dollar für alle Fahrer?

Die Formel-1-Verantwortlichen wollen eine Deckelung der Fahrer-Gehälter durchsetzen. Dabei sollen die Teams selbst entscheiden, wie der Maximalbetrag zwischen den Stammfahrern und Testpiloten aufgeteilt wird.

In diesem Jahr müssen die Teams zum ersten Mal eine Budgetobergrenze in Höhe von 145 Millionen Dollar einhalten, davon ausgenommen sind nicht nur die Gehälter der Top-Mitarbeiter jedes Rennstalls, sondern auch die Löhne der Formel-1-Stars. Diese werden bei den Protagonisten im GP-Zirkus auf bis zu 40 Millionen Dollar pro Jahr geschätzt, wie viel Lewis Hamilton, Max Verstappen und Co. wirklich verdienen, wissen nur wenige.

Einer, der sich mit Fahrer-Gagen auskennt, ist Franz Tost. Der langjährige Teamchef der Scuderia AlphaTauri spricht sich für eine radikale Gehaltsdeckelung der Fahrer aus. Im vergangenen Jahr stellte der Tiroler in Imola klar: «Sie verdienen zu viel Geld.» Weil wegen der Pandemie keine Zuschauer erlaubt sind, würden alle weniger einnehmen. «Ich sehe deshalb keinen Grund, warum die Fahrer nicht auch weniger bekommen sollten.»

Der 65-jährige Teamchef ging sogar noch weiter und betonte: «Sie sollen froh sein, dass sie diesen Job haben und dabei auch noch ein bisschen Geld verdienen.» Geht es nach Tost, sollte der Deckel für die Löhne der Piloten bei zehn Millionen Dollar liegen. So streng soll die neue Vorgabe aber nicht ausfallen, wie die Kollegen der «Gazzetta dello Sport» berichten.

Die Rede ist von 30 Millionen Dollar für die beiden Stamm-Piloten sowie für die Reservisten, wobei die Bonus-Zahlungen für WM-Punktgewinne und GP-Siege sowie die Einnahmen aus den persönlichen Vermarktungsrechten nicht dazugezählt werden. Die Obergrenze für Fahrergehälter soll ab 2023 greifen. Bestehende Verträge behalten Bestand.

