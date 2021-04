David Coulthard zu Pérez: «Der Richtige für Red Bull»

Für den früheren GP-Piloten David Coulthard steht fest: Red Bull Racing-Neuzugang Sergio Pérez gehört zu den stärksten Fahrern im Feld und ist damit der perfekte Fahrer für den Rennstall aus Milton Keynes.

Sergio «Checo» Pérez hat in diesem Jahr die Chance, sich in einem Top-Team zu beweisen. Der Mexikaner, der 2020 beim zweitletzten Rennen der Saison in Sakhir seinen ersten GP-Sieg einfahren konnte, darf im starken Red Bull Racing-Renner auf Punktejagd gehen. Was damit möglich ist, zeigte sein Teamkollege Max Verstappen beim ersten Kräftemessen der Saison in Bahrain.

Am Qualifying-Samstag sicherte sich der 23-jährige Ausnahmekönner die Pole. Am Rennsonntag behielt letztlich Titelverteidiger Lewis Hamilton die Nase vorn und der Niederländer musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Dennoch wurde deutlich, wie gut der RB16B-Honda auch im Renntrimm funktioniert.

Pérez musste sich beim ersten GP-Einsatz für seinen neuen Brötchengeber mit dem fünften Platz begnügen, nachdem er auf der Einführungsrunde plötzlich stehen geblieben war und aus der Boxengasse starten musste. Der Rennfahrer aus Guadalajara liess sich davon nicht entmutigen und zeigte eine starke Aufholjagd.

Für seinen Auftritt erntet der 31-jährige Mexikaner auch ein dickes Lob von GP-Veteran David Coulthard. Der Schotte erklärte bei den Kollegen von «Ziggo Sport»: «Checo hat Erfahrung und man vertraut ihm gerne das Auto an. Er ist der Richtige für Red Bull Racing, denn bei allem Respekt muss man zugeben, dass sein Vorgänger Alex Albon dem Max-Faktor nicht gewachsen war, weil ihm die Reife fehlte.»

«Checo hat im Rennen eine starke Aufholjagd gezeigt und als sein Auto auf der Aufwärmrunde stehen geblieben war, konnte er es ohne Hilfe wieder zum Laufen bringen und noch bis auf den fünften Platz fahren. Das ist die Art von Leistung, die einem Team den Sieg in der Konstrukteurswertung einbringt», betont der 13-fache GP-Sieger.

Zwar müsse sich Pérez noch an seinen neuen Renner gewöhnen. Aber Coulthard ist zuversichtlich, dass der WM-Vierte des Vorjahres an der Seite von Verstappen glänzen kann. «Er muss ohne hinzuschauen wissen, wo jeder Knopf ist. Gebt ihm sechs Monate, und ich denke,, er wird ein grossartiger Teamkollege für Max sein.»

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi