Ricciardo über Hamilton: «Keiner hat diesen Druck»

Daniel Ricciardo ist überzeugt, dass Lewis Hamilton nicht der Einzige ist, der im Mercedes siegen kann. Er betont aber auch: Keiner der Kontrahenten muss mit dem gleichen Druck zurechtkommen wie der Titelverteidiger.

Die Diskussion wird unter Formel-1-Fans und GP-Experten gleichermassen hitzig geführt: Wie viel von Lewis Hamiltons Erfolg geht auf die Qualität seines Mercedes zurück, will heissen: Wie gut ist der siebenfache Weltmeister wirklich? Beim Saisonauftakt in Bahrain stellte der Brite erneut seine Klasse unter Beweis und hielt die Reifen genug lange am Leben, um sich den 96. GP-Sieg seiner Karriere zu sichern – obwohl er nicht im schnellsten Auto unterwegs war.

Dennoch: George Russell konnte im vergangenen Jahr als Ersatz für den an Covid-19 erkrankten Mercedes-Star auf Anhieb glänzen: Der junge Williams-Stammpilot, der zum Mercedes-Fahrerkader gehört, war bei seinem ersten und bisher einzigen Einsatz für die Mannschaft von Toto Wolff auf Augenhöhe mit Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas unterwegs.

Das ist auch den Gegnern des Titelverteidigers nicht entgangen, wie Daniel Ricciardo im Interview mit dem Magazin «Square Mile» beweist. Auf die Frage, wie stark Hamilton und wie stark dessen Auto sei, erklärte der Australier gewohnt offen: «Die diplomatische Antwort auf diese Frage lautet, dass ich davon ausgehe, dass Lewis nicht der Einzige ist, der in diesem Auto Siege einfahren kann.»

«Meiner Meinung nach ist das offensichtlich und ich glaube, dass George Russell in der vergangenen Saison bewiesen hat, indem er Valtteri Bottas beim ersten Renneinsatz schon im Griff hatte. Man könnte also vermuten, dass Lewis vielleicht nicht den stärksten Gegner im eigenen Team hat»,, fügte der 31-Jährige an.

Gleichzeitig relativierte Ricciardo aber auch: «Wir dürfen aber nicht zu respektlos oder aggressiv sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von uns denken, sie können ihn schlagen. Aber keiner von uns war im Titelkampf dabei. Und keiner hat diesen Druck, keiner muss das Jahr für Jahr durchstehen. An ziemlich jedem Wochenende dreht er auf. Klar, er hat das beste Auto, aber man erwartet von ihm auch immer, dass er siegt. Wenn er das nicht tut, dann fragt gleich jeder: Was ist mit Lewis los?»

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi