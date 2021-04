Villeneuve über Verstappen: «Keine Fehler erlaubt»

Jacques Villeneuve erwartet einen langen Titelkampf zwischen Red Bull Racing und Titelverteidiger Mercedes. Der Formel-1-Champion von 1997 weiss: Der Druck, der auf Max Verstappens Schultern lastet, ist gross.

Die Formel-1-Saison ist erst ein Rennen alt, und schon wird ausführlich über den diesjährigen Titelkampf diskutiert. Dies, weil Red Bull Racing beim ersten Rennwochenende in der Wüste von Bahrain bestätigt hat, was sich schon während der dreitägigen Testfahrten abgezeichnet hatte: Der Rennstall aus Milton Keynes ist stärker als in den Vorjahren in die WM gestartet.

Im Qualifying hatte Max Verstappen die Nase deutlich vorn, im Rennen triumphierte dennoch Mercedes-Star Lewis Hamilton. Der Titelverteidiger schonte seine Reifen und profitierte auch von der cleveren Strategie seines Teams. Polesetter Verstappen musste sich deshalb mit dem zweiten Platz begnügen.

Red Bull Racing hat den Sieg verschenkt, betont denn auch Villeneuve im Gespräch mit dem «Corriere della Sera»-Kollegen. «Red Bull Racing hat ein grossartiges Auto, aber in Bahrain wurden sie kalt erwischt. Sie hatten den Sieg in der Tasche, aber sie fanden einen Weg, das Rennen trotzdem zu verlieren», analysiert er gewohnt offen.

Verstappen wird kein leichtes Spiel gegen den siebenfachen Champion im Mercedes haben, ist sich der Weltmeister von 1997 sicher. «Es wird ein langer Spitzenkampf», prophezeit der Kanadier, und stellt klar: «Der Druck, der auf Verstappen lastet, hat sich verändert, es sind keine Fehler mehr erlaubt.»

Gegenüber der «Gazzetta dello Sport» erklärte Villeneuve: «In diesem Jahr hat Verstappen alles, was er braucht, und auch einen Teamkollegen, der ihn im Kampf gegen Mercedes unterstützen kann. Perez kann mehr für Verstappen machen als Bottas für Hamilton. Aber wir müssen abwarten und schauen, wie Verstappen mit dem Druck in dieser Saison klarkommen wird. Denn im Grunde hat er zum ersten Mal eine echte Chance auf den Titelgewinn.»

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi