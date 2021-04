Tod von Prinz Philip: Achtung, neuer Imola-Zeitplan!

Prinz Philip im April 1975 bei der «Daily Express International Trophy» in Silverstone, im Gespräch mit Alan Jones

​Nach dem Tod von Prinz Philip, dem Ehemann der britischen Königin Elisabeth II.: Aus Respekt vor den Trauerfeierlichkeiten für den Herzog von Edinburgh wird der Zeitplan des Imola-GP geändert.

In Grossbritannien wehen die Flaggen auf Halbmast: Am 9. April ist im Alter von 99 Jahren Prinz Philip verstorben, Ehemann der britischen Königin Elisabeth II. Der Herzog von Edinburgh war bei den Briten überaus beliebt. Am Samstag, 17. April, finden die Trauerfeierlichkeiten für den 1921 auf Korfu (Griechenland) geborenen Philip statt.

Aus diesem Grund hat die Formel-1-Leitung beschlossen, den Ablauf des kommenden GP-Wochenendes von Imola zu verändern. Das Abschlusstraining im Autodromo Enzo e Dino Ferrari findet neu ab 14.00 Uhr statt (vorgesehen eigentlich: 15.00 Uhr). Auf diese Weise kommt es nicht zu einer Überschneidung der Übertragungen der Trauerfeier und aus Imola.

Weil im Formel-1-Reglement verankert ist, dass die Quali zwei Stunden nach dem dritten Training stattfinden muss, hat dies auch Auswirkungen auf den Beginn des freien Trainings – von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr (also auch eine Stunde früher).

Geändert wird ebenfalls das Timing für den Freitag, denn in den Formel-1-Regeln findet sich ein Passus zum Abstand zwischen freiem Training 2 und 3 (nicht weniger als 19 Stunden).

Freies Training 1 am 16. April daher jetzt um 11.00 Uhr, freies Training 2 um 14.30 Uhr, beides um 30 Minuten vorgezogen.



Bevor in Imola das Abschlusstraining beginnt, wird für den Duke of Edinburgh überdies eine Schweigeminute eingelegt.





Imola-Zeitplan neu

Freitag, 16. April, 1. Training: 11.00–12.00 Uhr

Freitag, 16. April, 2. Training: 14.30–15.30

Samstag, 17. April, 3. Training: 11.00–12.00

Samstag, 17. April, Qualifying: 14.00–15.00

Sonntag, 18. April, Rennen: 15.00





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko