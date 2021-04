Sebastian Vettel: «Aston Martin besser verstehen» 13.04.2021 - 12:24 Von Mathias Brunner

Formel 1 © Aston Martin Sebastian Vettel

Weltmeister Sebastian Vettel ist in Bahrain auf dem falschen Fuss in die Saison gegangen: Strafe nach dem Training, Strafe im Rennen, vom Teamgefährten geschlagen, keine Punkte. In Imola soll alles besser werden.