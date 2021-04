Williams: 100 Boxenstopps für den guten Zweck

Für den guten Zweck: Das Williams-Team will in Portugal 100 Boxenstopps absolvieren

100 Boxenstopps in drei Tagen, und das auch noch während eines Rennwochenendes: Dieses Ziel hat sich das Williams-Team für das nächste GP-Wochenende in Portugal gesetzt. Das Ganze dient einem guten Zweck.

Es hatte ganz klein angefangen: Der britische Kriegsveteran Captain Tom Moore wollte anlässlich seines 100. Geburtstags am 30. April 2020 bescheidene 1000 Pfund für das arg gebeutelte britische Gesundheitssystem NHS (National Health Service) sammeln, indem er mit seiner Gehhilfe 100 25-Meter-Runden in seinem Garten drehte.

Die Aktion wurde ein Internet-Erfolg und am Ende hatte Captain Moore stolze 38,9 Millionen Pfund gesammelt. Moore, der am 2. Februar 2021 im Alter von 100 Jahren verstorben ist, wurde dafür zum Ritter geschlagen. Kurz vor dem 30. April 2021, der Moores 101. Geburtstag gewesen wäre, rief die «Captain Tom Foundation» die Öffentlichkeit dazu auf, eine Herausforderung um die Zahl 100 anzunehmen.

Und das Williams-Team folgte diesem Aufruf: Der Traditionsrennstall aus Grove will beim nächsten Rennwochenende in Portugal 100 Boxenstopps in drei Tagen absolvieren und dabei Geld für die «Spinal Injurien Association» sammeln. Hilfe bekommt die Truppe an der Rennstrecke von den Mitarbeitern im britischen Werk.

Williams-CEO Jost Capito erklärte: «Moore inspirierte Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mit seiner einfachen Botschaft der Hoffnung, und er brachte so vielen Trost und Freude während der Pandemie», erklärte Williams CEO Jost Capito. «Es war eine herausfordernde Zeit für alle und ist es immer noch, und wir wollen diese Gelegenheit nutzen, um etwas in seinem Gedenken zu tun und gleichzeitig Geld für einen sehr würdigen Zweck zu sammeln. Als Team sind wir sehr stolz auf unsere Boxenstopps, daher ist dies eine grossartige Herausforderung für die Mannschaft an der Strecke und in der Fabrik. Diese Aufgabe wollen wir gemeinsam bewältigen, und wir freuen uns darauf.»

