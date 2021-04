Formel 1 in Japan: Suzuka-Vertrag verlängert

Das freut die GP-Stars und Formel-1-Fans gleichermassen: In den nächsten Jahren wird Suzuka fester Bestandteil des WM-Kalenders bleiben

Die Rennorganisatoren des Japan-GP haben sich mit den Formel-1-Verantwortlichen auf eine Verlängerung des Abkommens zur GP-Austragung geeinigt. Demnach fährt die Königsklasse bis und mit 2024 in Suzuka.

Der Suzuka Circuit steht bei den meisten GP-Stars ganz oben auf der Liste der beliebtesten Rennstrecken. Der 5,807 km lange Rundkurs ist etwa einer der Lieblingskurse von Sebastian Vettel. Der vierfache Champion schwärmte bei seinem letzten GP-Einsatz in Japan in der Saison 2019: «Das ist eine grossartige Rennstrecke vom alten Schlag mit vielen schnellen Kurven. Sie wurde über die Jahre nicht zu sehr umgebaut.»

Das erste Formel-1-Kräftemessen in Suzuka fand 1987 statt, seither wurde dort schon elf Mal die Fahrer-WM entschieden. Und die beliebte Rennstrecke wird auch in den nächsten Jahren Teil des WM-Kalenders bleiben. Denn GP-Promoter Mobilityland Corporation und die Formel-1-Verantwortlichen haben sich auf eine dreijährige Verlängerung des Abkommens zur GP-Austragung geeinigt. Die Formel-1-Stars werden demnach mindestens bis 2024 einmal jährlich in Suzuka um WM-Punkte kämpfen.

«Ich bin hocherfreut, dass die Formel 1 für weitere drei Jahre auf dem Suzuka Circuit fahren wird», erklärt Formel-1-CEO Stefano Domenicali, der weiss: «Japan hat einen besonderen Platz in den Herzen und Köpfen der Formel-1-Fans auf der ganzen Welt. Suzuka war Schauplatz vieler legendärer Momente des Sports, elf Fahrertitel wurden dort entschieden. Der Grosse Preis von Japan war schon immer ein Schauplatz für packende und spannende Rennen, und ich bin begeistert, dass wir den leidenschaftlichen Motorsport-Fans in Japan weiterhin die Action und Spannung der Formel 1 bieten können.»

«Diese Verlängerung ist Teil unseres langfristigen Engagements, den Sport in Asien zu fördern, und wir freuen uns, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mobilityland fortsetzen zu können. Ich möchte mich persönlich bei Herrn Tanaka und seinem Team für ihre Bemühungen um diese Vereinbarung bedanken, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Promoter, um die Popularität und die Fangemeinde der Formel 1 dort zu vergrössern», fügte der Italiener an.

Auch bei Kaoru Tanaka ist die Freude gross. Der Präsident der Mobilityland Corporation bedankt sich bei den Vertragspartnern für die gute Zusammenarbeit und betont: «"Wir sind entschlossen, unsere Bemühungen gemeinsam mit den Anwohnern der Präfektur Mie und der Stadt Suzuka fortzusetzen, damit der Suzuka Circuit auch weiterhin von den Fans auf der ganzen Welt geliebt wird und zum Gedeihen der Motorsport-Kultur beiträgt.»

«Im Jahr 2022 wird der Suzuka Circuit sein 60-jähriges Bestehen feiern. Neben dem Grossen Preis von Japan der Formel 1, der ab dem Jahr 2022 ausgetragen wird, werden wir uns neuen Herausforderungen für die Zukunft stellen und gleichzeitig die Geschichte und die Traditionen des Sports hochhalten, damit wir den Fans Überraschungen, Freuden und emotionale Erlebnisse bieten können. Freuen Sie sich auf die kommenden Veranstaltungen», fügte Tanaka an.

Zuletzt war die Formel 1 2019 in Suzuka unterwegs, im vergangenen Jahr verhinderte die Corona-Pandemie die Durchführung des WM-Laufs in Japan. 2019 musste das Qualifying wegen des Taifuns Hagibis auf Sonntagmorgen verschoben werden. Die Pole sicherte sich Vettel im Ferrari, das Rennen gewann Valtteri Bottas im Mercedes vor Vettel und Lewis Hamilton.

Imola-GP, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:35:15,117 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +22,000 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +23,702

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +25,579

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +27,036

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,220

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +52,818

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +56,909

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:05,704 min

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:06,561

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:07,151

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:13,184

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:34,773

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden*

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

* ausgeschieden, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

Out

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

WM-Stand nach 2 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 44 Punkte

2. Verstappen 43

3. Norris 27

4. Leclerc 20

5. Bottas 16

6. Sainz 14

7. Ricciardo 14

8. Pérez 10

9. Stroll 5

10. Gasly 6

11. Tsunoda 2

12. Ocon 2

13. Alonso 1

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Russell 0

17. Vettel 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Mercedes 60

2. Red Bull Racing 53

3. McLaren 41

4. Ferrari 34

5. AlphaTauri 8

6. Aston Martin 5

7. Alpine 3

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0