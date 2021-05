Spanien-GP im Fernsehen: Erneut Regen in Sicht!

​Der GP-Tross richtet sich derzeit am Circuit de Barcelona-Catalunya häuslich ein. Wie in Imola müssen sich die Teams erneut darauf gefasst machen, im Training auf trockener Bahn zu fahren, im Rennen aber soll es regnen!

Circuit de Barcelona-Catalunya heute Dienstag: Bewölkt, Höchsttemperatur 19 Grad, die Rennställe richten sich für den vierten WM-Lauf der Saison ein. In den kommenden Tagen bleibt es im Grossraum Barcelona frühlingshaft freundlich, mit bis zu 22 Grad und leichter Bewölkung.

Dann aber kommt der Hammer: So wie schon am GP-Wochenende von Imola müssen sich Rennställe und Fahrer darauf gefasst machen, dass im Training auf trockener Bahn gefahren wird, es am Renntag aber nass wird. Regen ist im Anmarsch, aus heutiger Sicht erreicht eine Schlechtwetterfront Katalonien in der Nacht auf Sonntag, 9. Mai.

Damit Sie vom ganzen Treiben auf der katalanischen Rennstrecke nichts verpassen, haben wir für Sie die wichtigsten TV-Termine zusammengestellt.





Spanien-GP im Fernsehen

Freitag, 7. Mai

06.30 Uhr: Sky Sports F1 – GP Confidential

07.00 Uhr: Sky Sports F1 – GP Portugal

09.00 Uhr: Sky Sports F1 – GP Confidential

09.30 Uhr: Sky Sports F1 – Warm-Up

10.55 Uhr: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Fahrer

11.15 Uhr: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.20 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.30 Uhr: 1. Training

12.45 Uhr: Sky Sports F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

13.00 Uhr: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.15 Uhr: Sky Sports F1 – The Switch (Rossi und Hamilton)

14.45 Uhr: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

14.50 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.00 Uhr: 2. Training

16.15 Uhr: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.15 Uhr: Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

19.30 Uhr: Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

21.00 Uhr: Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sports F1 – GP Confidential

23.00 Uhr: Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung



Samstag, 8. Mai

06.00 Uhr: Sky Sports F1 – Inside Tracks: Brasilien 2019

06.30 Uhr: Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

08.00 Uhr: Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

09.30 Uhr: Sky Sports F1 – Ayrton Senna: 10 Jahre Brillianz

11.30 Uhr: Sky Sports F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

11.45 Uhr: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.50 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.00 Uhr: 3. Training

13.15 Uhr: Sky Sports F1 – Bilder der Saison 2020

13.30 Uhr: Sky Sports F1 – 3. Training Wiederholung

14.30 Uhr: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.40 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

14.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Uhr: Qualifying

17.40 Uhr: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.45 Uhr: Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

19.00 Uhr: Sky Sports F1 – Rennen Barcelona 2001

21.00 Uhr: Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

21.45 Uhr: Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 9. Mai

07.45 Uhr: Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

08.00 Uhr: Sky Sports F1 – Rennen Barcelona 2002

10.00 Uhr: Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

13.00 Uhr: Sky Sports F1 – GP Confidential

13.30 Uhr: Sky Sports F1 – Vorberichte

13.45 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

14.00 Uhr: RTL – Countdown zum Rennen

14.25 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50 Uhr: SRF info – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Uhr: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Uhr: Grosser Preis von Spanien

16.45 Uhr: Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

16.45 Uhr: RTL – Siegerehrung und Highlights

17.00 Uhr: ORF 1 – Motorhome

17.30 Uhr: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Uhr: Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

19.30 Uhr: ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

20.00 Uhr: Sky Sports F1 – Der Aufstieg von Lewis Hamilton

20.30 Uhr: Sky Sports F1 – Rennen kompakt

22.00 Uhr: Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung





Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0