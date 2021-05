Toto Wolff zum Funk an Valtteri Bottas: Klappe halten

​Es kommt vor, wenn auch selten: Mercedes-Teamchef Toto Wolff meldet sich am Funk bei Valtteri Bottas mit aufmunternden Worten. Später meint der Wiener: «Vielleicht sollte ich künftig die Klappe halten.»

Runde 45 im Grossen Preis von Portugal: Mercedes-Teamchef Toto Wolff drückte am Kommandostand der Dauer-Weltmeister auf den Sprechfunkknopf für Valtteri Bottas. «Hol ihn dir, Valtteri, du hast das schnellste Auto!» So versuchte der Wiener, seinen finnischen Piloten zu motivieren, der zu diesem Zeitpunkt zwei Sekunden hinter dem zweitplatzierten Max Verstappen lag und eben die beste Rennrunde gefahren hatte.

Aber aus der Attacke auf Platz 2 wurde nichts. Bottas spürte ein paar Runden später, wie der Motor weniger Leistung erzeugte, verlor wertvolle Sekunden. Es stellte sich heraus: Ein Sensor im Auspuff hatte eine Fehlfunktion. Bottas kam an Verstappen nicht mehr heran.

Toto Wolff nach dem Rennen: «Grundsätzlich habe ich Freude daran, mich zwischendurch am Funk zu melden – weil ich leidenschaftlich bei der Sache bin. Und weil ich es als gut erachte, einen direkten Draht zu den Fahrern zu haben.» Dann fügt der 49-Jährige hinzu: «Aber vielleicht sollte ich beim nächsten Mal meine Klappe halten oder das vorher mit Bottas diskutieren. Valtteri war wirklich am Aufholen, aber nachdem ich mich am Funk gemeldet hatte, flaute das ab. Daher lasse ich das in Zukunft vielleicht lieber.»

Bottas kam bis auf eine Sekunde an Verstappen heran, ab Runde 53 entstanden obigen Schwierigkeiten mit dem Auspuffsensor.



Wolff weiter: «Valtteri hat ein gutes Rennwochenende gezeigt. Er hatte die Pole-Position erobert, er führte, er zeigte einen soliden Grand Prix. Nachdem er von Hamilton überholt worden war, wurde es schwierig. Es ist mit diesen Autos immer leichter, vorne in unverwirbelter Luft zu fahren, als einem Gegner zu folgen.»



Zum Sensorproblem sagt Wolff: «Eine fehlerhafte Messung des Sensors führte dazu, dass sich gewisse Sicherheitsmodi aktivierten. Das war einfach Pech.»





Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash





WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0