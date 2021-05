Yuki Tsunoda (AlphaTauri): Reue nach Wutanfall

​Als der Japaner Yuki Tsunoda in Spanien schon im ersten Quali-Teil ausschied, platzte dem AlphaTauri-Fahrer der Kragen. Nach seinem Wutanfall zeigt sich der Red Bull- und Honda-Schützling reumütig.

Das Urteil von Formel-1-Champion Jenson Button ist glasklar: «Temperament in Ehren, aber seinem Team in aller Öffentlichkeit so an den Karren zu fahren, das geht einfach nicht. Kritik ist immer erlaubt, aber die gehört gefälligst hinter verschlossene Türen.» Button bezieht sich auf einen Wutanfall von Yuki Tsunoda.

Der Japaner schied im ersten Quali-Segment des Abschlusstrainings auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya aus, es folgten feurige Worte. «Ich muss mich schon fragen, ob ich das gleiche Auto erhalte wie mein Stallgefährte; hm, ich meine, das Fahrzeug ist schon das gleiche, aber es hat einen anderen Charakter. Das Feedback ist immer anders als bei meinem Stallgefährten, selbst dann, wenn ich das Gegenteil versuche», so die etwas verwirrenden Aussagen des Honda-Schützlings.

«Vielleicht hat es ja mit einem anderen Fahrstil zu tun, jedenfalls weiss ich nicht, was da vorgeht und wieso ich so viel Mühe habe.» In Tsunodas Worten war die Unterstellung zu vermuten, er werde im Team nicht gleich behandelt wie Pierre Gasly. Der Franzose war im ersten Quali-Teil Fünftschnellster, Tsunoda nur 16., damit out, der Unterschied betrug allerdings nur dreieinhalb Zehntelsekunden. Die ersten 17 lagen innerhalb von knapp einer Sekunde!

Später zeigte sich der Neunte des WM-Auftakts in Bahrain auf seinen sozialen Netzwerken reumütig: «Ich möchte mich für meine Kommentare entschuldigen. Ich wollte mein Team in keiner Weise kritisieren, die einen tollen Job machen. Ich war einfach über meine Leistung frustriert.»



In einem japanischen Teil seiner Aussage vertiefte Tsunoda: «Wir müssen das Verständnis für dieses Auto verbessern und auf diese Weise eine passendere Abstimmung hinbekommen.»





Abschlusstraining Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,741

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,777

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:16,873

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:17,510

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,580

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:17,620

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,622

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,701

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,010

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,147

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,974

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,982

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,079

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,356

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,154

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,556

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,917

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,117

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,219

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,807