Spanien-GP im Fernsehen: Kann sich Hamilton absetzen?

In Barcelona sicherte sich Lewis Hamilton die 100. Pole seiner GP-Karriere. Wer live sehen will, ob der Titelverteidiger den ersten Startplatz in einen weiteren Sieg verwandelt, findet hier alle TV-Zeiten.

Am Ende fiel die Hatz um die Pole in Barcelona relativ knapp aus: Lewis Hamilton blieb mit 1:16,741 min nur 36 Tausendstel schneller als sein Gegner Max Verstappen aus dem Red Bull Racing Team. Auf der dritten Position folgte Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas, dem etwas mehr als eine Zehntel auf die Bestzeit des Titelverteidigers fehlte.

Hamilton setzte sich zum 100. Mal in seiner GP-Karriere im Qualifying gegen den Rest des Feldes durch. Dafür gab es auch von Ingenieur Andrew Shovlin ein dickes Lob: «Herzlichen Glückwunsch an Lewis zu seiner 100. Pole Position. Das ist eine phänomenale Leistung und das gesamte Team ist stolz auf ihn sowie darauf, einen Teil dazu beigetragen zu haben, dass er diesen Meilenstein erreicht hat.»

«Das Qualifying war wie erwartet ein enger Kampf um die Pole, und es war gut, dass heute beide unsere Autos vorne mitgemischt haben. Das ist auch aus strategischer Sicht für das Rennen von Vorteil», erklärte der Brite. «Die Reifenwahl für den Rennstart war relativ unkompliziert. Der harte Reifen funktioniert nicht gut, weshalb sich alle Fahrer in den Top-10 für die weiche Mischung entschieden haben und wir erwarten, dass die meisten Fahrer im GP nur die weichhen und die Medium-Reifen einsetzen werden.»

Mit Blick auf den Rückstand von Bottas fügte Shovlin an: «Durch die heissen, sonnigen Bedingungen war es schwierig, die Reifen bis in den letzten Sektor in guter Verfassung zu halten. Hier überhitzen die Reifen sehr schnell und jeder kleine Rutscher kostet dich durch höhere Temperaturen Zeit. Damit hatte Valtteri in Kurve 10 zu kämpfen, als ihm das Heck ausbrach und er damit die Chance auf die Pole verlor.»

«Obwohl wir natürlich gerne mit beiden Fahrern in der ersten Reihe gestanden hätten, ist es nicht schlecht, dass beide Autos von der sauberen Seite starten», machte sich der Ingenieur Mut. «Es wird ein interessantes Rennen. Im ersten Stint wird sich zeigen, ob wir uns absetzen können, aber es gibt auch einige Strategie-Optionen. Wir erwarten einen harten Kampf, aber darauf freuen wir uns schon.» Wer nichts vom Geschehen am Circuit de Barcelona-Catalunya verpassen will, findet hier alle TV-Zeiten.

Spanien-GP im Fernsehen

Sonntag, 9. Mai

08.00 Uhr: Sky Sports F1 – Rennen Barcelona 2002

10.00 Uhr: Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

13.00 Uhr: Sky Sports F1 – GP Confidential

13.30 Uhr: Sky Sports F1 – Vorberichte

13.45 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

14.00 Uhr: RTL – Countdown zum Rennen

14.25 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50 Uhr: SRF info – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Uhr: Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Uhr: Grosser Preis von Spanien

16.45 Uhr: Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

16.45 Uhr: RTL – Siegerehrung und Highlights

17.00 Uhr: ORF 1 – Motorhome

17.30 Uhr: Sky Sports F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Uhr: Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

19.30 Uhr: ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

20.00 Uhr: Sky Sports F1 – Der Aufstieg von Lewis Hamilton

20.30 Uhr: Sky Sports F1 – Rennen kompakt

22.00 Uhr: Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung