Carlos Sainz (Ferrari): Reifen bereiten Sorgen

Ferrari-Teamneuling Carlos Sainz musste sich im Qualifying zum vierten Saisonlauf in Spanien mit dem sechsten Platz begnügen.. Trotzdem sprach er hinterher von einem guten Qualifying.

Etwas mehr als eine Zehntel fehlte Carlos Sainz im Qualifying in Spanien auf seinen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc. Der 23-Jährige Monegasse durfte sich über den vierten Startplatz freuen, Sainz musste mit der sechsten Position Vorlieb nehmen.

Trotzdem fasste der Rennfahrer aus Madrid nach getaner Arbeit zusammen: «Insgesamt war das ein gutes Qualifying für das Team, auf einer Strecke, in der die Fahrzeug-Balance und Performance in den Kurven eine besonders wichtige Rolle spielt.»

«Das Auto ist gut und meinerseits hatte ich ein starkes Abschlusstraining. Ich konnte das Auto von Anfang bis Ende ans Limit bewegen und schaffte es, im Q1 mit nur einem Reifensatz durchzukommen», fügte der 26-Jährige stolz an.

«Im Q2 konnte ich dann einige starke Runden drehen und damit in die Top-10 vorstossen. Nach einem anständigen ersten Run wollte ich mich im Q3 weiter verbessern, doch Kleinigkeiten sorgten dafür, dass es letztlich nicht klappte», erklärte der aktuelle WM-Achte selbstkritisch.

Mit Blick aufs Rennen gestand Sainz: «Wir haben ein Defizit, was das Reifenmanagement angeht, in diesem Bereich sind wir immer noch nicht da, wo wir sein wollen. In Portimão hatten wir einige Mühe, und wir haben auch am Freitag wieder gesehen, dass wir nicht das beste Renntempo und den besten Reifenabbau haben. Aber wenn wir einen guten Start hinlegen und die Strategie gut umsetzen, dann können wir vor dem Rest des Mittelfeldes landen.»

Qualifying, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,741 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,777

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:16,873

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:17,510

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,580

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:17,620

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,622

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,701

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,010

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,147

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,974

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,982

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,079

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,356

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,154

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,556

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,917

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,117

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,219

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,807