Lewis Hamilton: «Daran werde ich mich immer erinnern»

In Barcelona eroberte Lewis Hamilton seine 100. Pole-Position. Der Brite lobte nach dem Qualifying brav seine Mannschaft und erklärte: «Ich kann es nicht glauben, dass wir schon bei 100 Poles angekommen sind!»

Am Ende waren es 36 Tausendstel, die Lewis Hamilton die 100. GP-Pole seiner Karriere bejubeln liessen. Denn so gering fiel der Rückstand von Red Bull Racing-Kontrahent Max Verstappen aus. Der Niederländer wird neben dem Mercedes-Star aus der ersten Reihe losfahren. Als Dritter reiht sich Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas hinter dem Duo in der Startaufstellung ein.

Der Titelverteidiger und Polesetter freute sich: «Ich kann es nicht glauben, dass wir schon bei 100 Poles angekommen sind! Das geht wirklich auf die Arbeit der Mädels und Jungs in den Werken zurück, die unaufhörlich neue Massstäbe setzen und nie aufgeben. Diese Unterstützung, die ich erfahre – es ist ein Traum, mit dieser Mannschaft zu arbeiten und es ist unglaublich, was wir gemeinsam schon erreicht haben.»

«Wer hätte gedacht, dass wir zusammen 100 Pole-Erfolge feiern, als wir Ende 2012 entschlossen haben, zusammenzuarbeiten. Ich bin sehr dankbar und ich bin auch so begeistert, als wäre es mein erstes Mal! Daran werde ich mich immer erinnern», fügte der siebenfache Champion an.

Verstappen erklärte seinerseits: «Meine Runde war gut, im ersten Qualifying-Abschnitt hatte ich noch etwas Mühe, aber fürs Q2 haben wir die Balance dann gut hinbekommen und im Q3 waren eigentlich beide Runden ziemlich vernünftig, nur war die zweite aus irgendwelchen Gründen nicht ganz so gut wie die erste – der Wind änderte sich auch ständig. Aber trotzdem denke ich, dass der zweite Platz auf dieser Strecke gut für uns ist, denn wir wissen, dass Mercedes hier schwer zu schlagen ist. Ich kann also glücklich sein, weil ich so nah dran bin.»

Valtteri Bottas fasste zusammen: «Das war ein harter Fight um die Pole und ich denke, die ersten Versuche im Q3 waren die schnelleren. Doch leider ist mir das Heck in der zehnten Kurve kurz ausgebrochen, deshalb verlor ich eine Zehntel, und genau diese fehlte dann auch. Aber wir haben ein starkes Gesamtpaket und ich denke, es wird sehr eng zwischen uns und Red Bull Racing werden.»

Qualifying, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,741 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,777

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:16,873

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:17,510

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,580

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:17,620

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,622

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,701

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,010

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,147

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,974

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,982

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,079

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,356

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,154

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,556

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,917

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,117

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,219

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,807