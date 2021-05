Daniel Ricciardo – Lewis Hamilton: Boxkampf geplatzt

​Als sich in Barcelona Lewis Hamilton und Daniel Ricciardo trafen, begrüssten sie sich mit der Corona-konformen Ghetto-Faust. Ricciardo enthüllt: Zwischen ihm und Hamilton sollten 2016 die Fäuste fliegen.

Medienkonferenz am Circuit de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton war schon da, Daniel Ricciardo betrat den Raum, die beiden begrüssten sich mit einem «fist bump». GP-Sieger Ricciardo hat vor kurzem enthüllt – zwischen ihnen beiden sollten die Fäuste eigentlich ganz anders fliegen.

Daniel Ricciardo würzt sein Training immer wieder mit unterschiedlichen Elementen, damit es nicht langweilig wird. Dazu gehören auch Kampfsportarten, wie er dem Portal The Athletic gegenüber gesagt hat. Und das brachte den Australier dazu, Lewis Hamilton auch mal neben der Rennstrecke herauszufordern.

Das Ganze kam so, wie Ricciardo erzählt: «Anfang 2016 stellte Lewis ein Video auf Instagram, das ihn beim Boxtraining zeigt. Zur gleichen Zeit trainierte ich ähnlich. Also fragte ich ihn, als wir uns an der Rennstrecke wiedersahen: ‘Wie wäre es, wenn du und ich zu einem Boxkampf antreten für den guten Zweck?’ Ich war ein wenig enttäuscht, als ich eine Absage erhielt.»

Auch wenn Ricciardo meint, er habe nicht die Gene, die ein Boxer brauche, so gibt er zu – der Boxsport fasziniert ihn. Gibt es also aus der Formel 1 einen anderen Mann, den er herausfordern würde? Daniel findet: «Vielleicht Max Verstappen. Er ist hinter dem Lenkrad ziemlich widerspenstig, hartnäckig, aufsässig, den schüttelst du nicht so schnell ab. Max wäre im Boxring gewiss ein formidabler Gegner.»



«Von den anderen Piloten fällt mir spontan Daniil Kvyat ein», dann beginnt Ricciardo zu lachen: «Die weiteren Fahrer hätten wohl keine Chance.» Und er fügt augenzwinkernd hinzu, damit auch klar wird, dass es ihm damit natürlich nicht ernst ist: «Ich warte noch immer auf den Tag, an welchem ein anderer Racer mich konfrontiert und eine Situation von Mann zu Mann klären will, und dann hau ich ihn mal kurz k.o.»





3. Training, Barcelona

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,835

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,070

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,308

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:18,410

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,423

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,494

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,535

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,582

09. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,597

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,606

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:18,662

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,673

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,700

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:18,877

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,005

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,214

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,363

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,392

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,999

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,237





2. Training, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,170 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,309

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,335

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,466

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:18,518

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,593

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:18,619

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:18,674

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,785

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,918

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,947

12. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,092

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,122

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:19,134

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,195

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,213

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,046

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,326

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,753





1. Training, Barcelona

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:18,504 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,537

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:18,627

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,944

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,996

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:19,020

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,062

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,234

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,349

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:19,429

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:19,669

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:19,681

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,694

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,732

15. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:19,950

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,270

17. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:20,700

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,766

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,887

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,976