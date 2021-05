Mick Schumacher: «Waren ziemlich nah an Kimi dran»

Formel-1-Rookie Mick Schumacher konnte sich im Qualifying in Barcelona nicht nur gegen seinen Haas-Teamkollegen Nikita Mazepin durchsetzen, er liess auch Williams-Pilot Nicholas Latifi hinter sich.

Schritt für Schritt geht es für Mick Schumacher nach vorne. Nachdem der 22-jährige Formel-1-Neuling bereits in Portugal das Rennen vor dem Williams-Piloten Nicholas Latifi beendet hatte, schaffte er es im Qualifying von Barcelona erneut am Kanadier vorbei und damit auf den 18. Platz. Zwei Zehntel trennten ihn von Alfa Romeo-Urgestein Kimi Räikkönen, der sich in der Zeitenliste des Abschlusstrainings direkt vor dem Deutschen einreihte.

Mick weiss: Viel mehr ist im unterlegenen Haas-Renner derzeit auch nicht möglich. Deshalb bleiben seine Ziele fürs vierte Rennen der Saison bescheiden. «Es geht immer noch darum, zusammen mit dem Team zu lernen und voranzukommen. Diesmal geht es darum, die Hinterreifen zu schonen, das ist eine neue Herausforderung», erklärte der Formel-2-Champion in seiner Presserunde.

Auf die Frage, wie viel Zeit denn noch in ihm stecke, antwortete Schumacher: «Es ist immer schwierig, so etwas in Zahlen auszudrücken, aber in dieser Runde waren es vielleicht rund zwei Zehntel, und genau diese hatten auf Kimi gefehlt. Deshalb können wir ziemlich zufrieden sein mit unserer Performance. Es geht einfach darum, die Runden richtig zusammenzubekommen, generell befinden wir uns aber auf einem guten Weg.»

«Wir sehen, dass diese stetigen Verbesserungen da sind, jetzt ist es wichtig für uns, weiterhin diese Sprünge zu machen. Natürlich werden diese Schritte irgendwann mal kleiner, aber dennoch müssen wir versuchen, immer in die richtige Richtung zu denken – und das ist nach vorne», mahnte der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher.

Und Mick bestätigte, dass er immer noch überzeugt ist, es in diesem Jahr ins Q2 und damit in die Top-15 der Startaufstellung zu kommen. «Das ist natürlich ein realistisches Ziel, und ich wäre nicht happy, wenn es in diesem Jahr nicht klappt. Wir arbeiten hart daran und wir werden wohl noch auf Strecken ausrücken, die uns etwas besser liegen. Obwohl dies nicht unser stärkstes Pflaster ist, haben wir eine ziemlich gute Rundenzeit geschafft. Wir waren ziemlich nah an Kimi dran, rückblickend können wir glücklich sein und hoffentlich schaffen wir es in den restlichen Saisonläufen mal ins Q2.»

Qualifying, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,741 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,777

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:16,873

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:17,510

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,580

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:17,620

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,622

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,701

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,010

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,147

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,974

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,982

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,079

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,356

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,154

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,556

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,917

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,117

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,219

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,807