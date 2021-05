WM 2021: Türkei out, Österreich wieder mit 2 GP

​Formel-1-CEO Stefano Domenicali reagiert auf die Corona-Situation: Der Istanbul-GP ist geplatzt, statt dessen gibt es zwei Grands Prix auf dem Red Bull Ring, der Frankreich-GP wird um eine Woche vorgezogen.

Auch in der Formel-1-Saison 2021 wird auf dem Red Bull Ring gleich zwei Mal gefahren: Weil die Corona-Situation in der Türkei mit entsprechenden Reise-Einschränkungen einen WM-Lauf verunmöglichen, reagiert die Formel 1 mit einem Notfallplan.

Schritt 1: Der Türkei-GP vom 13. Juni, als Ersatzrennen für den geplatzten WM-Lauf von Kanada gedacht, findet nicht statt. Die Organisatoren haben die Formel 1 gebeten, ob nicht vielleicht im Spätsommer oder Herbst ausserhalb von Instabul gefahren werden könne.

Statt des Rennens in der Türkei wird es erneut zwei WM-Läufe auf dem Red Bull Ring geben – am 27. Juni als Grosser Preis der Steiermark, am 4. Juli als Grosser Preis von Österreich.

Aus diesem Grund wird der Grosse Preis von Frankreich um eine Woche verzogen, auf 20. Juni.



Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Wir haben immer gesagt, dass wir flexibel bleiben müssen, was unser WM-Programm 2021 angeht. Die Reise-Einschränkungen in der Türkei machten ein Rennen im Juni leider unmöglich. Wir sind den Organisatoren von Frankreich und Österreich für ihre Unterstützung und Flexibilität überaus dankbar.»



Christopher Drexler, Sportlandesrat der Steiermark: «Es ist eine riesige Freude und Auszeichnung für die Steiermark, dass es auch im heurigen Jahr sowohl zwei Rennen der Formel 1 als auch der MotoGP in unserem Bundesland geben wird. Insbesondere mit dem jeweiligen ‚Großen Preis der Steiermark‘ rücken wir abermals auf sensationelle Weise in das internationale Rampenlicht. Die insgesamt vier Motorsport-Highlights am Red Bull Ring bringen unschätzbar wert- volle Impulse für einen dynamischen Aufbruch Österreichs, der Steiermark und der Region Spielberg aus der Corona- Krise. Sie machen die Automobilregion Steiermark in diesem Sommer zum Nabel der Motorsportwelt.»



Dietrich Mateschitz: «Wir freuen uns sehr, zwei zusätzliche Rennen auf der internationalen Motorsport-Bühne ausrich- ten zu dürfen und damit auch die gute Zusammenarbeit sowohl mit der Formel 1 als auch mit der Dorna unterstreichen zu können. Mit der Übernahme der beiden Rennen möchten wir – wie bereits im Vorjahr – ein starkes Signal für Lebensfreude, Zuversicht und Optimismus aus der Steiermark in die Welt schicken.»



Der Ticketverkauf für die neu hinzugekommenen Steiermark-GP von Formel 1 (25. bis 27. Juni) und MotoGP (6. bis 8. August) befindet sich in Vorbereitung und wird in Kürze starten. Alle Informationen dazu folgen unter www.projekt-spielberg.com. Der Vorverkauf für die Österreich-Grands-Prix der Formel 1 (2. bis 4. Juli) und der MotoGP (13. bis 15. August) läuft bereits seit mehreren Monaten, Details dazu finden Fans unter derselben Adresse.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

20. Juni: Le Castellet, Frankreich

27. Juni: Spielberg, Österreich (als GP Steiermark)

04. Juli: Spielberg, Österreich (als GP Österreich)

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi