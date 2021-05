Ferrari gibt gegen McLaren auf: Fokus ganz auf 2022

​McLaren-Technikchef Andreas Seidl hat vor kurzem bestätigt: Es kommen weitere Verbesserungen, um WM-Rang 3 sicherzustellen. Ferrari geht einen anderen Weg: 95 Prozent der Arbeit schon am Modell 2022!

Die zwei erfolgreichsten Formel-1-Rennställe Ferrari und McLaren liefern sich ein spannendes Duell um WM-Rang 3: Derzeit steht es 65:60 für die Engländer. Nun aber bestätigt Ferrari-Sportchef Laurent Mekies – die Italiener geben auf, sie werden nicht fortwährend neue Teile an den SF21 bringen, um den dritten Platz in der Konstrukteurs-Meisterschaft einzufahren.

Laurent Mekies sagt am Circuit de Barcelona-Catalunya : «Wir haben in Sachen Entwicklung schon fast auf 2022 umgestellt, wenn wir das an einer Zahl festhängen wollen, dann würde ich sagen – zu 95 Prozent.»

Der Franzose bestätigt, dass Ferrari nicht auf weitere Entwicklungen am 2021er Papaya-Renner reagieren wird: «Bei uns ist die Lage glasklar, unser Fokus liegt ganz auf 2022. Die Tatache, dass die Leistungsdichte im Mittelfeld so hoch ist und nur Zehntelsekunden darüber entscheiden, ob du Dritter bist in der Markenwertung oder Sechster, das spielt für uns keine Rolle. Ich schliesse Detailverbesserungen am SF21 nicht aus, aber das Hauptaugenmerk gilt der Entwicklung des nächstjährigen Autos.»



Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

4. Bottas 47

3. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0