Lewis Hamilton (Mercedes): So stark ist er wirklich

​94 Punkte aus vier Rennen – nie stand Formel-1-Star Lewis Hamilton nach den ersten WM-Läufen besser da, wie unsere Statistik beweist. Das verblüfft selbst seine engsten Mercedes-Mitarbeiter.

In den ersten vier Grands Prix der GP-Saison 2021 waren insgesamt 104 Punkte zu erobern (25 Punkte für den Sieger, ein Punkt für die beste Rennrunde). Davon hat der bärenstarke Champion Lewis Hamilton nur zehn preisgegeben – nach dem Sieg im WM-Auftakt von Bahrain, Rang 2 mit bester Rennrunde in Imola sowie weiteren Siegen in Portugal und Spanien kann da nur Max Verstappen einigermassen mithalten. Im WM-Duell zwischen dem Briten und dem Niederländer steht es 94:80.

Unsere Statistik unten zeigt: Seit 2007 stand Lewis Hamilton nach vier Rennen noch nie besser da. Und zum fünften Mal in seiner GP-Karriere ist der Engländer an diesem Punkt WM-Leader.

Auch der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin hätte einen solchen Raketenstart nicht erwartet. Immerhin hat Red Bull Racing-Honda ein konkurrenzfähiges Auto gebaut, und über die fahrerischen Qualitäten von Max Verstappen brauchen wir nicht zu diskutieren.

Andrew Shovlin sagt: «Also ehrlich gesagt sind wir schon ein wenig baff. Er macht einen ziemlich guten Job, nicht wahr?»



Gemäss Shovlin waren die Wintertests in Bahrain so etwas wie ein Weckruf für Mercedes und Hamilton: «Bei den Tests ist Lewis klargeworden – er muss perfekte Wochenenden zeigen, wenn er weiterhin siegen will. Und er liess sich von einem wenig erfreulichen Test nicht aus der Ruhe bringen.»



«Was nun wirklich ungewöhnlich ist: Nie sass uns die Konkurrenz härter im Nacken als heute, und ausgerechnet in dieser Saison zeigt er sein bestes Zwischenergebnis. Seine Einstellung lautet: Die kleinste Gelegenheit nutzen, das Maximum aus jeder Situation schöpfen, das gilt nicht nur für Qualifyings und Rennen, das gilt auch für die Abstimmung seines Mercedes. Mit dieser Einstellung ist er ins WM-Auftaktwochenende von Bahrain gegangen, und auf diesem hohen Niveau hält er sich seither.»





Lewis Hamilton nach vier Saisonrennen

(in Klammern sein damaliger WM-Zwischenrang)



2021: 94 Punkte (WM-Leader)



2020: 88 (WM-Leader)



2019: 86 (WM-Zweiter hinter Bottas)



2018: 70 (WM-Leader)



2017: 73 (WM-Zweiter hinter Vettel)



2016: 57 (WM-Zweiter hinter Rosberg)



2015: 93 (WM-Leader)



2014: 75 (WM-Zweiter hinter Rosberg)



2013: 50 (WM-Dritter hinter Vettel und Räikkönen)



2012: 49 (WM-Zweiter hinter Vettel)



2011: 59 (WM-Zweiter hinter Vettel)



2010: 49 (WM-Vierter hinter Button, Rosberg und Alonso)



2009: 26 * (WM-Siebter hinter Button, Barrichello, Vettel, Trulli, Glock und Webber)



2008: 50 * (WM-Zweiter hinter Räikkönen)



2007: 69 * (WM-Leader)



* anderes Punktesystem, auf 2021er Reglement umgerechnet