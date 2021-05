Daniel Ricciardo: Einschätzung Hamilton–Verstappen

​Seit Jahren monieren Kritiker von Lewis Hamilton: Seine Erfolge seien nur dank des überlegenen Mercedes möglich. Daniel Ricciardo widerspricht und sagt, wie er das Duell Hamilton gegen Verstappen sieht.

In Spanien hat der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton einen weiteren Meilenstein gesetzt: 100. Pole-Position in der Königsklasse. Im Rennen folgte GP-Triumph Nummer 98 für den Unersättlichen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch hier die 100 voll wird.

Natürlich haben angesichts von 100 Pole-Positions einige Kritiker wieder einmal angemerkt, eine solche Zahl sei nur deshalb möglich, weil der Engländer eben seit Jahren im besten Auto sitze. Mercedes-Teamchef Toto Wolff bringt so etwas auf die Palme.

Der Wiener Wolff sagt: «Es wird immer Menschen geben, die so argumentieren. Je stärker du wirst, desto mehr Neid und Negativität wirst zu antreffen. Aber es ist völlig egal, was Andere sagen. Relevant ist, was Lewis denkt und was wir denken. Wir lassen uns nicht ablenken durch solches Hintergrundrauschen.»

Und auch Lewis Hamiltons Rennfahrerkollege Daniel Ricciardo ist der Ansicht: So einfach ist das alles nicht. Der 31jährige Australier sagte im Rahmen der McLaren-Präsentation der Gulf-Sonderlackierung fürs GP-Wochenende von Monaco: «Es gibt immer wieder Rennen, in welchen er bei widrigen Umständen bewiesen hat, wie gut er wirklich ist.»

Wenn es zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen im WM-Kampf bei fifty-fifty stünde, auf wen würde Ricciardo sein Geld setzen? Daniel meint: «Wenn es so weit kommt, dann würde ich wohl auf die Erfahrung von Lewis setzen. Wenn es hart auf hart geht, dann hat Hamilton bewiesen, wie stark er ist. Auf der anderen Seite – Max hat gezeigt: Bietet sich nur die geringste Chance, dann wird er die entschlossen beim Schopf packen. Ich schätze, wenn wir die beiden im Rennen ohne Helm sehen könnten, dann sähen wir zwei Gesichter, die grosse Anspannung zeigen würden.»





Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0