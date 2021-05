Jos Verstappen: Furcht vor Mercedes-Dominanz

Max Verstappen liegt nach dem vierten Saisonlauf in Spanien zwar nur 14 WM-Zähler hinter Leader Lewis Hamilton. Trotzdem fürchtet sein Vater Jos, dass Mercedes in diesem Jahr erneut dominieren könnte.

Drei Siege in vier Rennen – Weltmister Lewis Hamilton hat wie erwartet einen starken Start in die Saison 2021 hingelegt. Sein ärgster Widersacher Max Verstappen aus dem Red Bull Racing Team muss sich mit einem Sieg und drei zweiten Plätzen begnügen – wie Hamilton konnte auch der Niederländer bereits einmal in diesem Jahr den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde einfahren.

Das ergibt unter dem Strich einen Rückstand von 14 WM-Punkten vor dem fünften Kräftemessen für den Herausforderer, der in der Zwischenwertung den zweiten Platz belegt. Obwohl der Kampf um die Titelkrone damit noch lange nicht verloren und die Saison noch lang ist, fürchtet Max’ Vater Jos Verstappen, dass wir erneut ein Jahr der Mercedes-Dominanz erlebt werden.

Dies bestätigt der GP-Veteran auf die entsprechende Frage des «De Telegraaf»-Kollegen. Und er betont: «Nach dem Wintertest und auch nach dem ersten Rennwochenende in Bahrain deutete alles darauf hin, dass Red Bull Racing ein sehr gutes Auto hat. Doch Mercedes hat das Blatt schnell gewendet. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie letztes Jahr überlegen waren. Es gab einige aerodynamische Änderungen, aber insgesamt bleibt der Mercedes ein sehr gutes Auto.»

«Man kann sehen, dass Mercedes im Moment viel weniger Reifenverschleiss hat», ist dem 106-fachen GP-Teilnehmer aufgefallen. «Und ich denke auch, dass Max mehr am Limit fahren muss, um mit Mercedes mithalten zu können. Dadurch fordert er viel mehr von den Reifen.» Trotzdem sei man im Rennstall aus Milton Keynes noch nicht frustriert. «Sie sagen, dass die Saison noch lange dauert. Ich persönlich denke, dass Mercedes auch im Qualifying viel schneller ist, Max aber so viel herausholen kann, dass es weiterhin eng bleibt.»

Red Bull Racing müsse sich in allen Bereichen verbessern. «Sie müssen wirklich einen weiteren Schritt machen. Vorzugsweise so schnell wie möglich, denn der Rückstand darf nicht zu gross werden», mahnt der 49-Jährige. Und er stellt klar: Red Bull Racing, Honda und Max lassen nichts unversucht, um die Meisterschaft zu gewinnen.»

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0