ServusTV: David Coulthard zu Gast im Hangar-7

In der nächsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» wird unter anderem auch über den anstehenden Grand Prix von Monaco gesprochen. Mit dabei ist GP-Veteran David Coulthard.

Das prestigeträchtige Monaco-Rennen konnte David Coulthard zwei Mal für sich entscheiden: 2000 und 2002 triumphierte der damalige McLaren-Mercedes-Pilot in den Häuserschluchten von Monte Carlo. Zwei weitere Male gehörte der Schotte als Zweiter (1996) und Dritter (2006) zur Top-3. Entsprechend gut kennt der 50-Jährige den kurzen Strassenkurs, auf dem in einer Woche wieder um GP-Punkte gekämpft wird.

Vor dem Rennwochenende im Fürstentum blickt Coulthard in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am Montag, 17. Mai (ab 21.10 Uhr in Österreich, ab 23.10 Uhr in Deutschland und der Schweiz) auf das anstehende fünfte Rennwochenende der Saison und ist dabei in bester Gesellschaft. Denn auch die Motorsport-Legende Hans-Joachim Stuck, der frühere Mercedes-Motorsportdirektor Norbert Haug und ServusTV-F1-Experte Philipp Brändle sind in der illustren Experten-Runde vertreten.

Neben der Formel 1 wird auch über Fussball und Ski alpin gesprochen. So ist etwa der scheidende Red Bull Salzburg-Trainer Jesse Marsch zu Gast, der sich nach zwei Jahren als Double-Double-Gewinner verabschiedet. Für Begeisterung sorgte der Amerikaner mit seinen Roten Bullen aber vor allem durch entfesselte Auftritte in den europäischen Klubbewerben. Unvergessen bleibt etwa die letztlich in einer 3:4-Niederlage gemündete Galavorstellung an der Liverpooler Anfield Road.

Und anlässlich des 30. Todestages von Rudi Nierlich erinnern sich mit Helmut Mayer (Super-G-Olympiasilber 1988) und Thomas Stangassinger (Slalom-Olympiasieger 1994) zwei Weggefährten an das Ski-Genie, das am 18. Mai 1991 nur 25-jährig bei einem Autounfall sein Leben verlor.

