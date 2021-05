Monaco-GP im Fernsehen: Vorsicht, Zeitplan-Änderung!

​Es gibt nur zwei Grands Prix, den jeder GP-Fahrer gewinnen will: Sein Heimrennen sowie Monaco, den Klassiker, Ritterschlag für jeden Piloten. Vorsicht, das Monaco-Training findet zu anderen Zeiten als gewohnt statt!

In Monaco ist alles ein wenig anders, und das beginnt beim Ablauf des GP-Wochenendes: Der erste Trainingstag findet schon am Donnerstag statt, nicht am Freitag. Der Kurs selber – der langsamste im ganzen WM-Programm, aber gemäss Formel-1-Piloten der schwierigste von allen. Mit 300 Sachen den Leitschienen entlang zu schiessen, das erlaubt keine Zehntelsekunde Unaufmerksamkeit. Mental ist Monaco die grösste Herausforderung für einen Rennfahrer der Königsklasse.

Wer hier gewinnt, wird gewissermassen zum Ritter geschlagen.

Kein Sieg ist unter den Piloten so begehrt wie Monaco, mit Ausnahme seines Heim-GP. Kein Rennen erzeugt so viele Aussenseitersiege. Das gibt den Gegnern von Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) und Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda) Mut. Besonders unter Beobachtung: Lokalheld Charles Leclerc im Ferrari, der bislang eine herausragende Saison zeigt.

In Monaco immer ein Thema: Wer leistet sich einen Schnitzer und landet unsanft in den Leitschienen? Ein Unfall bringt nicht nur das ganze Programm aus dem Lot, ein Crash zerstört auch, was gemäss Sebastian Vettel ganz wichtig ist – vom ersten Tag an in den richtigen Monaco-Groove kommen und immer mehr Vertrauen ins Auto aufbauen. Nur so lassen sich im Leitschienenkanal schnelle Zeiten erreichen.



Damit Sie nichts verpassen, haben wir die wichtigsten Sendetermine unserer Lieblingsstationen zusammengefasst. Vorsicht, aufgrund des Monaco-üblichen Ablaufs sieht der Zeitplan anders aus als gewohnt!





Monaco-GP im Fernsehen

Donnerstag, 20. Mai

06.00 Sky Sports F1 – Spanien-GP

07.55 Sky Sports F1 – Belgien-GP 1995

08.40 Sky Sports F1 – Spanien-GP kompakt

09.10 Sky Sports F1 – Warm-up Motorsportmagazin

10.35 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

10.45 Sky Sports F1 – GP Confidential

11.15 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.24 ServusTV – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.30 1. Training

14.35 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

14.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.00 2. Training

16.15 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.15 Sky Sports F1 – Die besten Funksprüche 2020

17.30 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

19.00 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

21.00 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

22.30 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung



Freitag, 21. Mai

06.00 Sky Sports F1 – Die GP-Saison 1999

08.00 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

09.30 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

19.45 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1986

20.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1987

21.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1988

22.00 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1989

22.45 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung



Samstag, 22. Mai

07.00 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

09.45 Sky Sports F1 – Historischer Monaco-GP 2021

11.30 ServusTV – Faszination Grand Prix Historique

11.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.00 3. Training

13.15 Sky Sports F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

14.30 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.40 ServusTV – Vorberichte Qualifying

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Analyse Qualifying

16.20 ServusTV – Monaco Grand Prix: Die Legende

16.30 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.30 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

19.20 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

21.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

22.30 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 23. Mai

06.00 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

07.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1987

08.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

08.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1988

09.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1989

10.00 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

11.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1996

12.00 ServusTV – Monaco Grand Prix: Die Legende

12.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

12.30 Sky Sports F1 – Historischer Monaco-GP 2021

13.30 Sky Sports F1 – Vorberichte Monaco-GP

13.30 ServusTV – Vorberichte Monaco-GP

14.35 SRF 2 – Beginn Berichterstattung GP

14.55 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung GP

15.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP

15.00 Grand Prix von Monaco

16.30 ServusTV – Monaco-GP Analyse

17.00 Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Rennen

18.15 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

18.45 Sky Sports F1 – Monaco-GP Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed: Das Motorsportmagazin

20.45 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

21.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP kompakt

22.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP Wiederholung

23.35 ORF 1 – Monaco-GP Wiederholung