Jacques Villeneuve: «Werden mehr Fehler sehen»

GP-Veteran Jacques Villeneuve ist überzeugt, dass Red Bull Racing-Star Max Verstappen im Titelkampf gegen Lewis Hamilton eine echte Chance hat. Der Niederländer hat einen klaren Vorteil, betont der 1997er-Weltmeister.

Vier Kräftemessen haben die Formel-1-Stars in diesem Jahr bereits ausgetragen, und nur einmal stand am Ende ein anderer Pilot als Titelverteidiger Lewis Hamilton als Sieger fest: Max Verstappen sicherte sich in Imola den ersten Platz und weil er die restlichen Rennen hinter dem Mercedes-Star als Zweier abschliessen konnte, hält sich der Vorsprung von Hamilton in Grenzen.

Der Brite steigt mit einem Vorsprung von 14 WM-Zählern auf Max Verstappen ins nächste Rennwochenende in Monaco. Dort erwartet der frühere GP-Star und heutige TV-Experte Jacques Villeneuve erneut ein spannendes Duell zwischen Red Bull Racing und Mercedes. Der Champion von 1997 erklärte bei seinem Auftritt im virtuellen Paddock Club zum Spanien-GP, über welchen Vorteil der 23-jährige Red Bull Racing-Star im Spitzenkampf verfügt.

«Max hat in den vergangenen Jahren gelernt, immer zu pushen und bis ans äusserste Limit zu gehen, um wenigstens ab und zu einen Sieg oder einen Podestplatz zu ergattern. Lewis musste das nicht in jedem Rennen, denn sein Hauptrivale war sein Teamkollege, und der war bei einigen Kräftemessen nicht bei der Musik», sagte der 50-jährige Kanadier.

Und Villeneuve betonte: «Lewis musste in der Vergangenheit also nicht immer an die Grenze gehen, aber in diesem Jahr ist das anders. Das sieht man auch an den Fehlern, die ihm etwa in Imola unterlaufen sind. Er wollte da zu schnell durchs Feld nach vorne kommen und hatte sehr viel Glück mit der roten Flagge. Wir werden mehr Fehler dieser Art sehen.»

«Für Verstappen ist das weniger ein Problem, da er sich wie gesagt dran gewöhnt hat, so hart wie möglich zu pushen. Was er nun braucht, ist ein besseres Tempo von seinem Teamkollegen Sergio Pérez, damit ihn dieser im Kampf gegen die Mercedes-Fahrer an der Spitze unterstützen kann», ist sich der elffache GP-Sieger sicher.

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0