Kampf gegen Corona: Australien-GP 2021 vor dem Aus

​Andrew Westacott, CEO der «Australian Grand Prix Corporation», glaubt an einen Melbourne-GP 2021. Aber Premierminister Scott Morrison erstickt diese Hoffnungen: «Ich riskiere nicht das Leben der Australier.»

Anfang Woche hat sich Andrew Westacott zu Wort gemeldet, der langjährige Geschäftsleiter der «Australian Grand Prix Corporation» (AGPC). Der Australier glaubt fest daran, dass der von März auf November verschobene Formel-1-WM-Lauf im Albert-Park von Melbourne durchgeführt werden könne. Westacott sagte beim Radiosender 3AW von Melbourne: «Wir arbeiten mit Volldampf daran, am 21. November den Grossen Preis von Australien durchzuführen. Wir arbeiten eng mit den Gesundheitsbehörden des Bundesstaates Victoria zusammen, um einen sicheren Rahmen für unser Rennen zu erstellen.»

Westacott gab auf diese Weise den Anschein, als wäre das Rennen grundsätzlich beschlossene Sache, als ginge es nur noch um Details – aber da ist der Wunsch Vater des Gedankens, denn die Realität sieht komplett anders aus.

In Wahrheit will die Regierung die Grenzen bis Mitte 2022 geschlossen halten, um das Land vor Corona zu schützen. Der Grosse Preis von Australien 2021 steht weiter im Formel-1-Kalender, aber in Wahrheit ist an eine Austragung nicht zu denken.

Der australische Premierminister Scott Morrison (53) meldete sich einen Tag nach den Worten von Westacott so zu Wort: «Es ist komplett verfrüht, von einem Formel-1-Rennen im November 2021 oder einem Tennisturnier im Januar 2022 zu sprechen. Denn wir werden bis dahin unsere Schutzmassnahmen nicht lockern! Der Renn- und Tennis-Zirkus bewegen sich durch Länder, in welchen Corona nach wie vor ein enormes Problem ist. Das ist in Australien nicht so, also müssen wir unser Land um jeden Preis schützen.»



Scott Morrison erklärte, man ziehe Mitte 2022 als möglichen Zeitpunkt für das Aufweichen von Reisebeschränkungen in Betracht. «Wir haben es durch unsere strengen Schutzmassnahmen erreicht, dass wir zehntausende Todesfälle verhindert haben. In unserem Land sind 910 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben, aber für mich ist jeder Todesfall eine unfassbare Tragödie.»



«Diese Pandemie wütet weiter, wir hören ständig von neuen Virus-Mutationen. Unsere Gesundheitsexperten empfehlen, bei den strikten Vorsichtsmassnahmen zu bleiben, und das werden wir auch tun. Ich werde das Leben unserer Mitbürger ganz bestimmt nicht aufs Spiel setzen.»



Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Formel-1-CEO Stefano Domenicali verkünden wird – auch 2021 kein Australien-GP.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

20. Juni: Le Castellet, Frankreich

27. Juni: Spielberg, Österreich (GP Steiermark)

04. Juli: Spielberg, Österreich (GP Österreich)

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi