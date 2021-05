Monaco-GP im Fernsehen: Regen in der Qualifikation?

Postkartenwetter in Monaco, aber wie lange noch?

​In Monaco richten sich die Formel-1-Team fürs GP-Wochenende ein, bei strahlendem Sonnenschein. In den kommenden Tagen wird es wolkiger, am Samstag ist zur Qualifikation ein Regenschauer nicht ausgeschlossen!

Das Fürstentum Monaco hat die Formel 1 mit Postkartenwetter willkommen geheissen, Sonne von früh bis spät, bei 21 Grad. Aber wie wird es in den kommenden Tagen, wenn die GP-Fahrer auf die Bahn gehen werden?

Wechselhaftes Wetter ist ein fester Bestandteil des Mythos Monaco-GP: Wir haben es schon erlebt, dass in Nizza die Sonne scheint, in Monte Carlo aber schüttet es. Oder umgekehrt. Wir haben erlebt, wie Regen in kürzester Zeit aufzieht. Oder wie es einen Tag lang durchgeregnet hat.

Wenn es am Donnerstag, 20. Mai mit der Action auf der Strecke losgeht, zeigt sich zum Glück mehrheitlich die Sonne, auch wenn ein paar harmlose Wolken durchziehen und sich am Nachmittag Quellwolken bilden können. Es bleibt bei knapp 21 Grad.

Am Samstag, wenn ab 15.00 Uhr die Qualifikation stattfindet, wird es mehr Wolken geben, und die Meteorologen können einen Regenguss nicht ausschliessen. Die gleiche Wetterlage gilt für den Renntag.

Damit Sie vom ganzen Treiben rund um den prestigeträchtigsten aller Grands Prix nichts verpassen, haben wir für Sie die wichtigsten Fernseh-Termine zusammengestellt. Nicht vergessen: In Monte Carlo wird immer schon am Donnerstag erstmals trainiert, nicht erst freitags.





Monaco-GP im Fernsehen

Donnerstag, 20. Mai

06.00 Sky Sports F1 – Spanien-GP

07.55 Sky Sports F1 – Belgien-GP 1995

08.40 Sky Sports F1 – Spanien-GP kompakt

09.10 Sky Sports F1 – Warm-up Motorsportmagazin

10.35 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

10.45 Sky Sports F1 – GP Confidential

11.15 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.24 ServusTV – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.30 1. Training

14.35 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

14.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.00 2. Training

16.15 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.15 Sky Sports F1 – Die besten Funksprüche 2020

17.30 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

19.00 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

21.00 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

22.30 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung



Freitag, 21. Mai

06.00 Sky Sports F1 – Die GP-Saison 1999

08.00 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

09.30 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

19.45 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1986

20.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1987

21.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1988

22.00 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1989

22.45 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung



Samstag, 22. Mai

07.00 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

09.45 Sky Sports F1 – Historischer Monaco-GP 2021

11.30 ServusTV – Faszination Grand Prix Historique

11.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.00 3. Training

13.15 Sky Sports F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

14.30 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.40 ServusTV – Vorberichte Qualifying

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Analyse Qualifying

16.20 ServusTV – Monaco Grand Prix: Die Legende

16.30 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.30 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

19.20 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

21.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

22.30 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 23. Mai

06.00 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

07.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1987

08.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

08.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1988

09.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1989

10.00 Sky Sports F1 – Die dramatischsten Momente 2020

11.30 Sky Sports F1 – Monaco-GP 1996

12.00 ServusTV – Monaco Grand Prix: Die Legende

12.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

12.30 Sky Sports F1 – Historischer Monaco-GP 2021

13.30 Sky Sports F1 – Vorberichte Monaco-GP

13.30 ServusTV – Vorberichte Monaco-GP

14.35 SRF 2 – Beginn Berichterstattung GP

14.55 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung GP

15.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP

15.00 Grand Prix von Monaco

16.30 ServusTV – Monaco-GP Analyse

17.00 Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Rennen

18.15 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

18.45 Sky Sports F1 – Monaco-GP Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed: Das Motorsportmagazin

20.45 Sky Sports F1 – Ted’s Notebook

21.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP kompakt

22.15 Sky Sports F1 – Monaco-GP Wiederholung

23.35 ORF 1 – Monaco-GP Wiederholung