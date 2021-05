Ralf Schumacher über Lewis Hamilton: «Beängstigend»

​Der Deutsche Ralf Schumacher (45), WM-Vierter von 2001 und 2002, analysiert das WM-Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen: «Was Hamilton in Spanien gezeigt hat, das ist schon fast beängstigend.»

Mercedes-Benz gegen Red Bull Racing-Honda, Lewis Hamilton gegen Max Verstappen – das sind die grossen Duelle der GP-Saison 2021. In den ersten vier Rennen der Saison 2021 hat sich abgezeichnet: Zwischen diesen Kontrahenten werden sich die Titelduelle bei Konstrukteuren und Fahrern entscheiden. Zuletzt schien Dauer-Weltmeister Mercedes-Benz wieder die Oberhand zu haben. Wie sieht das der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher?

Der WM-Vierte von 2001 und 2002 sagt: «Max Verstappen im Auto von Red Bull Racing-Honda und Lewis Hamilton im Mercedes sind auf Augenhöhe in die Saison gestartet, aber das lag auch ein wenig daran, dass Mercedes bei den Wintertests Schwierigkeiten hatte.»

«Jetzt sehe ich ein Mercedes, das überaus konstant arbeitet und so gut wie keine Fehler macht. Nur Lewis Hamilton hat sich in Imola einen Patzer erlaubt, ist dann aber mit viel Glück und Können noch auf Rang 2 nach vorne gekommen.»

«Auf der anderen Seite fand ich, dass RBR in Spanien zu wenig schnell gewesen ist, und langsam schwindet bei mir die Hoffnung, dass die ein hohes Niveau über die ganze Saison halten können – die müssen jetzt dringend wieder einen Schritt nach vorne machen.»



«Allerdings könnte das alles in Monaco anders aussehen, weil Mercedes dort eine gewisse Überlegenheit an Power nicht voll ausschöpfen kann. Motorleistung ist in Monte Carlo nicht entscheidend. Ich schätze, dass Max Verstappen und Red Bull Racing auf diesem engen Kurs sehr gut zurecht kommen werden. Ich bin ohnehin gespannt, was wir da alles an aerodynamischen Neuheiten zu sehen bekommen – da wird ja in der Regel alles ans Auto gepackt, was immer geht.»



«Insgesamt hat sich in den letzten Jahren gezeigt: Mercedes ist eine gewaltige, wunderbar geölte Siegermaschine, samt hervorragender Rennstrategen am Kommandostand, die wesentlich zum Erfolg beigetragen haben.»



«Max Verstappen ist noch sehr jung, über sein gewaltiges Potenzial müssen wir uns nicht unterhalten, aber er kann natürlich noch nicht so reiche Erfahrung einbringen wie Lewis Hamilton. Mercedes schafft es jedes Jahr, ein hervorragendes Auto zu bauen. In Barcelona waren sie zum Teil pro Runde eine Sekunde schneller. Das war faszinierend, schon fast beängstigend.»



«Ein interessanter Aspekt ist für mich: Wer nimmt jetzt wie viel Geld in die Hand, um den Wagen weiter zu entwickeln? Und wer entwickelt wie intensiv, denn ein Rennstall muss ja auch daran denken, die Ressourcen mehr und mehr auf die Entwicklung des 2022er Autos zu verlegen.»





Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0