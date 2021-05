Max Verstappen: Monaco-Podestplatz im Visier

Im glamourösen Grand Prix von Monaco konnte Red Bull Racing-Star Max Verstappen noch keinen Podestplatz erobern. Das will der ehrgeizige Niederländer beim diesjährigen GP-Einsatz in Monte Carlo ändern.

Fünf Mal nahm Max Verstappen in seiner bisherigen GP-Karriere am prestigeträchtigen GP von Monaco teil. Die ersten beiden Einsätze endeten mit einem Ausfall. Danach musste er sich jeweils mit dem fünften, neunten und vierten Platz begnügen. In diesem Jahr will er es in die Top-3 schaffen, wie er vor dem Start des Wochenendes im Fürstentum erzählt.

«Der Monaco-GP ist immer etwas ganz Besonderes», schwärmt der aktuelle WM-Zweite. «Die Strecke unterscheidet sich deutlich von allen anderen Kursen, die Piste ist sehr eng und es ist überwältigend, eine Quali-Runde darauf zu drehen. Du kannst wirklich spüren, wenn du alles richtig gemacht und einen guten Umlauf geschafft hast – das zaubert dir ein Lächeln aufs Gesicht», schwärmt der 23-Jährige.

«Ich war in Monaco noch nie auf dem Podest, und das würde ich gerne ändern», fügt Verstappen selbstbewusst an. «Wir brauchen nur ein reibungsloses Wochenende, ich denke, das ist sehr wichtig. Wir werden sehen, ob wir schnell sind oder nicht, aber bisher waren wir im Qualifying ziemlich nah dran. Ich hoffe, dass es in Monte Carlo genauso sein wird.»

«Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass in Monaco keine Fehler erlaubt sind, wir müssen einfach sicherstellen, dass wir am Samstag alles gut hinbekommen, denn am Sonntag ist es im Rennen dann schwierig, nach vorne zu kommen. Allerdings kann so viel passieren. Wir müssen einfach in Bestform auftreten, um am Ende auf dem höchsten Podesttreppchen zu landen», weiss der schnelle Niederländer.

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0