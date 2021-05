Sprint Qualifying: Der neue Zeitplan für Silverstone

In Silverstone wird erstmals in der Formel 1 ein Sprint Qualifying ausgetragen

​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Die Formel 1 experimentiert mit einem geänderten Quali-Format samt eines Sprintrennens. Aber wie genau wird das in Silverstone ablaufen?

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Ulrike Schneyer aus Zell am See wissen: «Die Formel 1 will doch mit einem anderen Quali-Format experimentieren. Steht inzwischen fest, wie ein solches GP-Wochenende ablaufen wird? Und wo wird nun gefahren?»

Nach einiger Anlaufzeit hat die Formel-1-Kommission das Format der Sprintrennen durchgewunken, ohne Gegenstimme. Der Mini-GP heisst offiziell «Sprint Qualifying». Formel-1-CEO Stefano Domenicali und Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn wollen mit einem frischen Ablauf eines Grand-Prix-Wochenendes drei Mal 2021 experimentieren – angedacht sind Silverstone, Monza und Interlagos. Auch Montreal stand auf der Liste, aber dieses Rennen ist abgesagt worden.

Für die ersten Drei des Sprints gibt’s Punkte: drei für den Ersten, zwei für den Zweitplatzierten, einen für den Drittplatzierten.

Und so läuft ein GP-Wochenende mit Sprintrennen ab: Am Freitag findet ein freies Training von 60 Minuten Dauer statt, mit je zwei Reifensätzen pro Fahrer, nach freier Wahl. Einige Stunden später wird ein Qualifying gefahren, so wie wir das heute kennen. In Sachen Reifen gibt’s fünf Sätze der weichen Pirelli.

Am Samstag findet erneut ein freies Training statt (60 Minuten, nur ein Satz Reifen nach freier Wahl). Am Nachmittag gibt’s das Sprint Qualifying, welches über maximal 100 Kilometer führt, also über einen Drittel der normalen GP-Distanz; in Silverstone entspricht das 16 Runden. Den Teams stehen zwei Satz Reifen nach freier Wahl zur Verfügung.



Der Trainings/Quali-Ablauf sieht in Silverstone so aus:

Freitag, 16. Juli: 14.30–15.30 Freies Training

Freitag, 16. Juli: 18.00–19.00 Qualifying

Samstag, 17. Juli: 12.00–13.00 Freies Training

Samstag, 17. Juli: 16.30 Sprint Qualifying (16 Runden)

Sonntag, 18. Juli: 15.00 Britischer Grand Prix (52 Runden)



Die Reihenfolge des «Sprint Qualifyings» ergibt die Aufstellung des Hauptrennens vom Sonntag, in welchem die restlichen zwei Sätze Reifen verwendet werden müssen.



Die FIA hat auch definiert: Wenn ein Wochenende nass beginnt, stehen jedem Fahrer drei Sätze Regenreifen und vier Sätze Intermediates zur Verfügung.



Die so genannten Parc fermé-Bedingungen (wenn nur noch unter Aufsicht der FIA-Regelhüter an den Wagen gearbeitet werden darf) gelten ab Qualifying vom Freitag. Es ist nicht erlaubt, grössere Teile zu wechseln, dies um den Bau besonderer Qualifying-Fahrzeuge zu verhindern und die Zeit zur Vorbereitung aufs Quali-Rennen zu verringern.