David Coulthard: Rang 2 in Monaco – mit Schumi-Helm

​Der ehemalige Williams-, McLaren- und Red Bull Racing-Star David Coulthard (50) sprach in der TV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ausführlich über das bevorstehende Monaco-Wochenende.

Der Schotte David Coulthard war einer der prominenten Gäste zum Thema Formel 1 am Montagabend in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auf ServusTV. Der 246fache GP-Teilnehmer, der aus einer Spediteurs-Familie in Twynholm stammt, denkt gerne an seine Grands Prix im Fürstentum zurück.

Coulthard weiss: «Monaco ist so viel mehr als ein Grand Prix. Wenn wir ein neues Auto erhielten, haben wir schon im Januar daran gedacht, ob es wohl Monaco aushalten würde. Ich habe mich immer wohl gefühlt in Monaco. Du musstest ja nicht wie auf anderen Pisten 100 Prozent geben. In Monaco kannst du das nur an ein oder zwei Stellen machen, sonst bist du über dem Limit.»

Zur glamourösen Partymeile Monaco sagt der Wahl-Monegasse Coulthard: «Ich freue mich über den Lärm, wenn es wieder lebendiger ist. Die Formel 1 ist zurück. Letztes Jahr habe ich das sehr vermisst.»

Der 13fache GP-Sieger findet: «Jeder Sieg in Monte Carlo ist etwas ganz Besonderes, weil das ein so überaus anstrengendes Wochenende ist. Nach dem Rennen war man am Sonntag so erleichtert, dass man wirklich für die Party bereit war.»



2001 hing Coulthard 40 Runden hinter dem Brasilianer Enrique Bernoldi fest. «Wir haben noch Schadensbegrenzung gemacht mit dem fünften Rang, immerhin.» Am Ende der Saison war Coulthard WM-Zweiter. 2000 und 2002 konnte er in Monte Carlo triumphieren.



Coulthard erinnert sich an ein sehr skurriles Rennen: «1996, das war das berühmte Ausfallrennen, das am Ende Olivier Panis gewonnen hat, da habe ich mir den Helm von Michael Schumacher ausgeborgt, weil bei meinem etwas mit der Belüftung nicht stimmte und das Visier ständig beschlug. Er war mit diesem Helm in Brasilien Zweiter geworden, ich wurde damit Zweiter in Monaco. Dieser Helm hat in meinem Museum in Schottland einen Ehrenplatz erhalten.»

