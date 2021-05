Hans-Joachim Stuck zu Monaco: Viel Zeit für Blödsinn 18.05.2021 - 07:33 Von Gino Bosisio

Formel 1 © LAT Hans-Joachim Stuck

Renn-Legende Hans-Joachim Stuck plauderte am Montag in der TV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar 7» auf ServusTV über seine Erinnerung an das legendäre Formel-1-Rennen in Monaco.