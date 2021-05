Charles Leclerc (Ferrari): «Müssen realistisch sein» 19.05.2021 - 18:09 Von Vanessa Georgoulas

Charles Leclerc

Ferrari-Ass Charles Leclerc kann es kaum erwarten, sein Heimspiel in Monte Carlo in Angriff zu nehmen. Der Monegasse will aber nicht mit zu hohen Zielen ins fünfte Kräftemessen der Saison starten.